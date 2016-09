Forchheim verleiht Kulturpreis an Horst Kummeth

FORCHHEIM - Der Schauspieler, Autor und Regisseur Horst Kummeth (59) erhält in diesem Jahr den „Forchheimer Kulturpreis“.

Horst Kummeth 2011 auf dem Annafest in Forchheim. © Foto: Roland Huber



Der in München lebende Preisträger wurde von der Gesellschaft zur Förderung von Kultur nominiert. Die Preisvergabe findet in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Sparkasse am 6. November in der Kaiserpfalz statt.

Horst Kummeth ist am 27. Dezember 1956 in Forchheim geboren. Hier verbrachte er seine ersten Lebensjahre, ehe die Familie aus Gründen der Gesundheit des Vaters nach Garmisch-Partenkirchen zog.

Der Schauspieler ist aus vielen TV-Serien und Filmen bekannt, seit 2007 verkörpert er in der BR-Vorabendserie „Dahoam is dahoam“ den fränkischen Apotheker Roland Bamberger. Horst Kummeth kehrt immer mal wieder nach Forchheim zurück, etwa 2011 zum Annafest, oder 2009, als rund ums Rathaus eine Szene für „Dahoam is dahoam“ gedreht wurde. 2008 sammelte er auch in Forchheim Ideen der Zuschauer für die Serie.

Das „Zurückkommen in die Heimatstadt“ ist eines der wichtigsten Motive für die Preisvergabe, erklärt die Kulturgesellschaft-Vorsitzende Astrid Haas gegenüber den NN.

Man könne zurecht sagen, Kummerth erhalte den Preis, weil er als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur „einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Ansehen unserer Stadt geleistet hat“.

