Forchheim: Vogelnester in der Schule

FORCHHEIM - Die bitter nötige, aber immer wieder verschobene Sanierung der städtischen Adalbert-Stifter-Schule (AST) nimmt Fahrt auf. Vorerst allerdings nur für Singvögel, die auf dem Schulgelände nisten. Schüler und Lehrer müssen noch bis April warten, dann startet der erste Sanierungsabschnitt.

Ein rundum neues Zuhause: Für die geschützte Singvogelart der Dohlen ist das an der Adalbert-Stifter-Schule bereits Realität. Die menschlichen Schulbewohner hingegen müssen sich in Sachen Renovierung gedulden. © Foto: Ralf Rödel



Die seit Jahren an den Schulgebäuden im Stadtnorden brütenden Dohlen sind unlängst von Bauhof-Mitarbeitern und Naturschutzwächter Gunter Brokt umgesiedelt worden. Dafür erhielten die EU-rechtlich geschützten Singvögel neue Nistkästen – während ihre alten Unterkünfte verschlossen wurden. Hintergrund dieser "Dohlenrettungsaktion"? Laut Stadtbiologin Rotraud Krüger war die Umsiedlung der Vögel wegen der in diesem Jahr geplanten Renovierungsarbeiten am Schulgebäude notwendig.

Wie fortlaufend berichtet, ist die Sanierung der innen wie außen maroden AST ein Dauerposten in den Haushaltsplänen der Stadt und wird in diversen Ausschüssen regelmäßig von den Stadträten angemahnt.

Gleichwohl aber musste das Großprojekt AST-Generalsanierung immer wieder verschoben werden, mal wegen zu langer Vorlaufzeiten in der Planung (Teile des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz), mal weil man im Rathaus zum Sparen gezwungen war. Und angesichts notorisch klammer Stadtkassen schwand selbst bei der damaligen Schulleiterin Cordula Haderlein die Hoffnung, dass sich am Zustand ihrer Schule "zeitnah" etwas ändern könnte – obwohl die Sanierung "seit zehn Jahren dringend notwendig ist", so Haderlein in einem Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten im Oktober 2017.

Erst Ende 2017 keimte dann Hoffnung auf, dass sich der Investitionsstau an der Adalbert-Stifter-Schule auflösen könnte: Damals erklärte Sigrun Wagner vom Hochbauamt im Finanzausschuss des Stadtrates, dass man bereits mit den planerischen Vorarbeiten begonnen habe – dem ersten von insgesamt vier Sanierungsabschnitten von 2018 bis ins Jahr 2021. Pro Jahr wolle man einen Abschnitt abarbeiten, so Wagner. Bis 2021 soll die Renovierung der Schule demnach abgeschlossen sein. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rund 10,3 Millionen Euro, das Hochbauamt rechnet mit einer Förderquote von 60 Prozent.

Dass die Umsiedlung der Dohlen in neuen Nistkästen also der erste kleine, sichtbare Schritt in Richtung Generalsanierung ist, kann das Bauamt bestätigen. Im April werde demnach mit dem ersten Sanierungsabschnitt, der Dach- und Fassadenarbeiten vorsieht, begonnen. Im Anschluss daran sollen die alten Fenster ausgetauscht werden. Die Umsiedlung der Dohlen ist aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich, die gesamte Baumaßnahme wird von Gunter Brokt begleitet.

