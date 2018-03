Forchheim: Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Protest in Bamberg — Kindergärten in Forchheim bleiben aber geöffnet - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/BAMBERG - Die Gewerkschaft verdi hat im Tarifstreit mit den Arbeitgebern die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes am heutigen Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Auch bei der Stadt Forchheim und beim Landratsamt werden Mitarbeiter streiken.

Warnstreik © dpa



Zudem werden Beschäftigte aus Bamberg, Lichtenfels und Bad Staffelstein an dem Demonstrationszug in Bamberg teilnehmen. "Nachdem in der zweiten Verhandlungsrunde unsere Forderung nach sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro bei den Arbeitgebern auf Widerstand gestoßen ist, sind wir gezwungen, den Druck zu erhöhen", erklärt Doris Stadelmeyer, verdi-Bezirksgeschäftsführerin Oberfranken-West. In Forchheim seien keine Aktionen geplant.

Die Kindergärten werden laut Stadt die Betreuung sicherstellen, auch das Königsbad wird geöffnet sein. Bürger sollten jedoch bei Anliegen vorab Kontakt mit der Verwaltung suchen. Im Landratsamt muss laut Personalratsvorsitzendem Klaus Ponner "mit Behinderungen gerechnet werden".