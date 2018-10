Forchheim: Warum ein Testament immer Sinn macht

Rechtsanwalt gab in der Sparkasse Einblick in das Thema Vererben - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Beim Thema Erbe gilt wie so oft: Besser früher vorsorgen als später. Der Münchener Erbrecht-Rechtsanwalt Walter Hylek hat das im Rahmen eines Vortrags in der Reihe "Erben und vererben" in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Forchheim verdeutlicht.

Das Ziel von Walter Hylek: Den Zuhörern einen Weg durch das Erbrecht mit all seinen juristischen Begriffen bahnen. Zuerst ging er auf die gesetzliche Erbfolge ein, die eintritt, wenn kein wirksames Testament vorhanden ist. Nach dieser geht der Nachlass an die Familienmitglieder „erster Ordnung“, also Kinder und Enkel. Ist in dieser Gruppe niemand vorhanden, kommen Eltern, Geschwister und Neffen zum Zug, dann Großeltern und Onkel und Tanten. Wenn nicht nur eine Person in der jeweils bedachten Ordnung vorhanden ist, landen mehrere Erben in einer Erbengemeinschaft.

„Die Erbengemeinschaft ist außerordentlich streitträchtig“, meinte Walter Hylek. Die Streitereien können laut ihm aus zwei Gründen entstehen: Zum einen können lang schwelende Streitigkeiten, etwa zwischen zwei Geschwistern, wieder an die Oberfläche kommen, zum anderen können selbst gut miteinander auskommende Verwandte sich in solch unterschiedlichen Lebenssituationen befinden, dass dann erst Streit entsteht. Ein Verlassen auf die gesetzliche Erbfolge hält Hylek deshalb in den meisten Fällen für falsch.

Also muss ein Testament her, doch auch hier gibt es einige Punkte zu beachten. Das Testament kann mithilfe eines Notars erstellt werden, aber auch ein selbst handschriftlich verfasstes Dokument hat seine Gültigkeit. Egal für welches Testament man sich entscheidet – beide Arten sollten regelmäßig geprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. „Man findet nämlich ständig Leute im Testament, die schon vorher verstorben sind“, so Walter Hylek.

Weiterhin gilt es zwischen Erbe und Vermächtnis zu unterscheiden. „Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge“, erläuterte der Jurist in seinem Vortrag. Nur der Erbe hat Zugriff auf den Nachlass, der Vermächtnisnehmer hat lediglich Anspruch auf einen bestimmten Teil, spielt jedoch sonst im Nachlassprozess keine Rolle.

Strategisch vererben

Aufpassen sollten Erblasser auch beim sogenannten Ehegattentestament, bei dem die Eheleute nur gemeinsam entscheiden können, was mit dem Erbe geschieht. Rechtsanwalt Hylek zeigte ein Beispiel, bei dem das Erbe des verstorbenen Mannes zuerst auf dessen noch lebende Ehefrau überging, nach deren Tod auf die beiden gemeinsamen Kinder. Das Problem dabei: Die Erbschaftsteuer. Dadurch, dass das Erbe nur an eine Person geht, können hier große Steuersummen anfallen.

Nach dem Tod der Frau werden deren Vermögen und das des Mannes gleichzeitig an die Kinder vererbt, die dann auch wieder Steuern zahlen müssen. Hätte der Mann sein Vermögen zu sinnvollen Quoten direkt an Kinder und Frau verteilt, wären diese jeweils unter den Freibetrag gefallen und hätten keine Steuern zahlen müssen. Bei Ehegatten liegt dieser Freibetrag bei 500 000 Euro, für Kinder bei 400 000 Euro. Laut Rechtsanwalt Hylek komme die Steuerfalle beim Ehegattentestament deshalb besonders oft zum Vorschein.

Zum Ende seines Vortrags appellierte Walter Hylek an die Besucher im vollen Foyer der Sparkasse: „Bleiben Sie am Thema dran und bringen Sie es in absehbarer Zeit zu Ende“. Denn: Wenn das Erbe geregelt sei, habe man wieder Zeit für die schöneren Dinge im Leben.

Weitere Termine für den Infovortrag über Erben und Vererben: Donnerstag, 11. Oktober, im Gasthaus „Sonne29“, Ebermannstadt; Montag, 22. Oktober in der Sparkassen-Geschäftsstelle Gräfenberg, Dienstag, 23. Oktober in der Kulturscheune, Eggolsheim. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Julian Hörndlein