Forchheim: Was Unternehmen vom "Digitalbonus" haben

Info-Veranstaltung für kleine und mittlere Unternehmen der Region - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Wirtschaftsförderung des Landkreises und "f.i.t. forchheimer informationstechnologie", das Kompetenznetzwerk der IT Unternehmen aus der Region Forchheim, laden am Mittwoch, 17.Mai zu einer Veranstaltung mit dem Thema "Digitalbonus Bayern" ein.

Auch für kleine und mittelständische Unternehmen werden Fragen der IT und der IT-Sicherheit immer wichtiger. (Symbolbild) Foto: Jens Wolf (dpa)



Auch in kleineren und mittleren Unternehmen steigen die Anforderungen an eine sichere und leistungsstarke Informationstechnologie (IT). Um die Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Unternehmen weiter zu stärken, bietet der Freistaat mit dem Förderprogramm „Digitalbonus“ großzügige Unterstützung für die Absicherung und den Ausbau der IT an.

Peter Wilfahrt, Leiter des Referates IT-Sicherheit bei der IHK Oberfranken, wird aufzeigen, welche Technik-Bereiche in Unternehmen gefördert werden können und wie Zuschüsse und Förderungen zu beantragen sind.

In einem weiteren Vortrag wird Robert Sappert-Ernst von der Consato GmbH Möglichkeiten vorstellen, den Schutz vor Schadsoftware zu erhöhen. Die Consato GmbH ist ein erfolgreiches Forchheimer Unternehmen und betreut kleine und mittelständische Unternehmen in allen Fragen der IT und IT-Sicherheit. Bei einem kleinen Imbiss werden die Referenten für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet ab 14 Uhr im Medical Valley Center, Äußere Nürnberger Straße 62, statt. Um Anmeldung wird geben.Weitere Infos unter www.consato.de/event oder www.digitalbonus.bayern.de sowie www.f-i-t.biz.