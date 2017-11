Forchheim: Weihnachtsbaum schmückt den Rathausplatz

Kolorado-Tanne wurde vor 30 Jahren in Schlaifhausen gepflanzt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Noch sind es über fünf Wochen bis Heilig Abend, doch vor dem Forchheimer Rathaus ragt bereits das Weihnachts-Symbol schlechthin in die Höhe: Am Donnerstagvormittag wurde der große Tannenbaum aufgestellt.

Acht Meter hoch und formschön: Vor dem Rathaus steht nun der Weihnachtsbaum 2017. © Roland Huber



Der diesjährige Baum kommt aus dem Vorgarten von Eduard Meixner aus Schlaifhausen. „Wir haben ihn vor rund 30 Jahren bei der Baumschule Rauh in Effeltrich gekauft und vor unserem Haus eingepflanzt“, erzählt Meixner.

Dort wuchs und gedieh die Kolorado-Tanne, auch Grau-Tanne genannt, mit ihren auffällig langen, weichen Nadeln. Bis sie rund acht Meter hoch war und Meixners Tochter auf die Idee kam, sich mit dem formschönen Baum ihres Vaters bei der Stadt Forchheim zu bewerben – als Weihnachtsbaum 2017.

Im Spätsommer befand das Amt für öffentliches Grün die Tanne in Schlaifhausen schließlich für geeignet – und am Donnerstagmorgen rollten die Männer mit Säge, Kran und Anhänger an. „Da saß jeder Handgriff. Etwa zwei Stunden hat es gedauert bis der Baum abtransportiert werden konnte“, so Eduard Meixner.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Tanne in diesem Jahr den Rathausplatz schmückt und werden sie natürlich besuchen, wenn sie zum richtigen Weihnachtsbaum mit Lichtern und Co. geworden ist.“ Vor allem, weil die Tanne von den Meixners selbst in den letzten 30 Jahren nie als solcher genutzt wurde („dazu war sie einfach zu groß“). Wehmütig ist der Schlaifhausener also keinesfalls. „Im Gegenteil, jetzt haben wir mehr Licht vor dem Haus."

Nach dem Transport von Schlaifhausen nach Forchheim wurde die Kolorado-Tanne – unter den wachsamen Augen von Polizeibeamten und frohen Blicken von Passanten – schließlich am Vormittag vor dem Rathaus aufgestellt. Der Kranführer hatte sich dabei standesgemäß als Weihnachtsmann verkleidet.

Kolorado-Tannen stammen, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus dem nordamerikanischen Westen. Die Tannen-Gattung kann Höhen von bis zu 58 Metern erreichen. Weil sie auch extreme Temperaturen locker wegsteckt und nicht viel Wasser zum wachsen braucht, ist sie ein weltweit sehr beliebtes Ziergehölz.

