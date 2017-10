Forchheim: Welchen Spielraum lässt die Kassenlage zu?

FORCHHEIM - Wer kein Geld hat, der jammert. Und wer viel Geld hat, jammert meistens auch. Forchheim als Stadt hat nicht gerade kein Geld, aber so richtig gefüllt ist das Säcklein auch nicht. Also: Es wird gejammert, auch hier.

Viele Wünsche, kein Geld: Die Hornschuchallee (Bild) soll umgestaltet, der Paradeplatz aufgemöbelt und das Rathaus saniert werden. © Roland Huber



Im Finanzausschuss des Stadtrates sollte die Kämmerei wie eh und je die „Eckwerte“ des Haushaltsplanes fürs kommende Jahr vorlegen: Ausgaben und Einnahmen, die bereits feststehen und den Haushalt binden und eine Aussage darüber, wie hoch die neuen Schulden höchstens ausfallen dürfen. Unterm Strich soll dabei ein Fehlbetrag herauskommen, der in den Haushaltsberatungen im Februar irgendwie geschlossen werden muss, und sei es mit neuen Schulden.

In diesem Jahr heißt der Eckwertebeschluss: Die Stadt nimmt zwei Millionen Euro neue Schulden auf, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Diese Zahl ist aber noch sehr vorläufig, sagte Kämmerer Detlef Winkler. Denn es fehlen zur genaueren Berechnung noch wichtige Kennziffern, beispielsweise vom Landesamt für Statistik. Dieses errechnet die Steuerkraft der Gemeinden, hat aber heuer Probleme mit der Software und kann erst später liefern.

Forchheim weiß also noch nicht, mit wie viel Einkommen- und Umsatzsteuereinnahmen es 2018 rechnen kann. Davon hängt auch ab, wie hoch die Schlüsselzuweisungen (staatliche Zuschüsse) an die Stadt ausfallen. Außerdem ist offen, wie viel Geld der Landkreis als Umlage verlangt. Kurz: Kämmerer Winkler legte im Ausschuss mehr als vage Zahlen vor, wollte aber von den Stadträten die zwei Millionen Euro neuer Schulden als Richtschnur für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2018 mitnehmen.

Die Stadträte nahmen dies zur Kenntnis. Darüber hinaus gab es einerseits große Ratlosigkeit hinsichtlich wirksamer Sparmöglichkeiten, andererseits genaue Vorstellungen davon, was alles nicht angetastet werden dürfe. Als Vertreter der FDP sagte Stefan Schick, seine Fraktion verlange eine Null-Neuverschuldung, und Gewerbe- und Grundsteuer dürften auf keinen Fall erhöht werden.

Das Verbot der Gewerbesteuererhöhung unterstützten Sprecher der SPD und der CSU. Die FGL dagegen hält nichts von heiligen Kühen. Annette Prechtel erinnerte gegenüber den NN an das Beispiel Nürnberg: „Die Stadt hat heuer die Gewerbesteuer nach mehreren Jahren Diskussion moderat erhöht, verknüpft mit der Aussage, die Mehreinnahmen kommen Bildung, Kultur und Verkehr zugute.“ Dafür gab es eine breite Mehrheit im Stadtrat. In Forchheim werde aber traditionell vor den Entscheidungen über die Mittelverteilung überhaupt keine Diskussion darüber geführt, was man als Stadt eigentlich inhaltlich erreichen und wie man das finanzieren wolle. Prechtel: „Es wird nicht gestaltet, es wird nur verwaltet.“

Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail