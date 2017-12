Forchheim: Wer vermisst seine Katze, wer seinen Kater?

Drei Neuankömmlinge sind im Tierheim angekommen und warten auf Abholung - vor 4 Minuten

FORCHHEIM - Zwei Katzen und ein Kater sind unlängst in die Obhut des Tierheimes Forchheim gekommen. Jetzt warten die Tiere auf ihre alten oder neue Besitzer.

Am 25. November wurde in der Friedrich-von-Schletz Straße in Forchheim eine etwa 3-jährige, dunkelbraun getigerte Kätzin mit weißen Abzeichen aufgegriffen und ins Tierheim gebracht.

Ein paar Tage später wurde in der Gleiwitzer Straße eine zirka sechs Monate alte, braungetigerte Kätzin gefunden. Außerdem kam ein großer schwarz-weißer Kater mit markanter Zeichnung am Kopf am 6. Dezember ins Tierheim. Er wurde in Wolfsberg gefunden.

Die Tiere warten im Forchheimer Tierheim, Zur Staustufe 36, Telefonnummer (09191) 66368. Mehr Infos auf der Homepage des Tierheimes.