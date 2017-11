Forchheim: Wie die digitale Welt den Schulalltag verändert

FORCHHEIM - Heute, am Buß- und Bettag, haben die Schüler schulfrei — ganz anders als 700 Lehrer aus Oberfranken, die in der Forchheimer Realschule zu einer Fortbildung zusammenkommen. Thema sind die Herausforderungen durch die "Sozialen Medien". Wir haben mit Schulleiter Jürgen Kretschmann darüber gesprochen.

Herr Kretschmann, "Soziale Medien", das hört sich doch zunächst positiv an, oder?

Jürgen Kretschmann: Es gibt aber auch einiges Negatives, das wir im Schulalltag beobachten. Vor allem in den unteren Klassen bereiten uns die sozialen Medien zunehmend Schwierigkeiten. Mit dem Übertritt in die Realschule schenken viele Eltern ihren Kindern ein Smartphone und denken zunächst nicht an die Auswirkungen. Es dauert nur wenige Wochen, bis die ersten Probleme auftauchen. Mitschüler werden über den beliebten Nachrichtendienst WhatsApp beschimpft oder gemobbt. Schüler sind schon häufig weinend auf mich zugekommen.

Wie stark hat der Einfluss sozialer Netzwerke und Nachrichtendienste den Schulalltag verändert?

Jürgen Kretschmann: Es hat sich ein Nebenkriegsschauplatz etabliert. Schüler gehen rauer miteinander um als früher. Deshalb laden wir seit zwei Jahren regelmäßig zum Medien-Elternabend ein, um über die möglichen Folgen der sozialen Medien zu informieren. In der heutigen Fortbildung beschäftigen wir uns in über 40 Workshops unter anderem mit den Themen Cyber-Mobbing, Extremismus und Islamismus oder Datenschutz in der digitalen Welt.

Wie sieht die digitale Zukunft im Schulalltag aus?

Jürgen Kretschmann: Soziale Medien bieten auch Vorteile für Schüler. Sie können sich bei Schulproblemen einfacher absprechen und helfen. Wir wollen die Medien nicht ignorieren, sondern den Schülern einen vernünftigen Umgang damit vermitteln. Dies zu beherrschen ist genauso wichtig wie Lesen und Schreiben. Das Lernen muss aber weiterhin mit Kopf, Herz und Hand erfolgen.

