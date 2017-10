Forchheim: Wieder freie Fahrt auf der Wiesentstraße

Reparaturen am Kraftwerk "Puffmühle" sind im Gange - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Vollsperrung der Wiesentstraße im Zuge von Reparaturen am Wasserkraftwerk "Puffmühle" soll wie geplant am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19 Uhr beendet sein.

Auf der Wiesentstraße soll der Verkehr ab Mittwoch wieder rollen. Foto: Roland Huber



Davon geht Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt aus. "Ich habe seitens der Baufirma zumindest nichts Gegenteiliges gehört." Seit Donnerstag letzter Woche ist die Wiesentstraße zwischen Hundsbrücke und Bamberger Straße nur noch für Anlieger frei, weil an der "Puffmühle" ein defektes Triebwerk repariert wird.

Die Sperrung der Wiesentstraße trat mit einer Verzögerung ein, weil die mit der aufwändigen Reparatur beauftragte Firma nicht wie geplant am vergangenen Mittwoch auftauchte (wir berichteten). Im Rahmen der Arbeiten ist der Wasserpegel des rechten Wiesentarmes auf eine Höhe von rund 30 Zentimetern abgesenkt worden. Diese Ebbe nutzten Mitarbeiter der Stadt, um allerlei Schrott zu entfernen, der sich im Laufe der Zeit am Wiesentgrund angesammelt hatte. Pächter der Fischkästen an der Wiesentstraße wiederum tauschten marode Holzbalken aus, auf der anderen Flussseite wurden Gebäudefassaden ausgebessert, die sonst unter Wasser liegen.

Die Busse der Linien 206, 261, 263, 265, 266 fahren ob der Straßensperrung noch bis zum 13. Oktober Ersatzhaltestellen an – stadtauswärts über die Klosterstraße – Dreikirchenstraße — Birkenfelderstraße. Die Haltestellen Apothekenstraße und Bamberger Straße können in dieser Richtung nicht bedient werden. Für die Haltestelle Bamberger Straße ist eine Ersatzhaltestelle am Friedhof auf Höhe des Stadtparks eingerichtet, für die Haltestelle Klosterstraße gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Dreikirchenstraße.

