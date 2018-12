Forchheim: Wieder Schmuckdiebe unterwegs

Einbrecher drangen in Juweliergeschäft in der Hornschuchallee ein - 09.12.2018 10:27 Uhr

FORCHHEIM - Auf Schmuckstücke jeglicher Art hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Samstag in ein Juweliergeschäft in der Hornschuchallee in Forchheim einstiegen sind. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Schmuckdiebe haben es offensichtlich auf die Juweliere in der Forchheimer Innenstadt abgesehen. Seit Oktober wurde in mehreren Läden insgesamt bereits drei Mal eingebrochen. © Colourbox.de



Die Diebe gelangten zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, durch eine aufgehebelte Tür ins Innere des Hauses in der Forchheimer Hornschuchallee. Sie durchwühlten die Geschäftsräume des Juweliers und entkamen unerkannt mit ihrer Beute aus diversen Schmuckstücken im mittleren vierstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hornschuchallee oder Wiesentstraße aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (0951) 9129-491 zu melden.

Anfang und Mitte Oktober hatten Schmuckdiebe bereits zwei Mal in der Forchheimer Innenstadt zugeschlagen. Aus der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, das andere Mal nahmen die Einbrecher aus den Geschäftsräumen einer Goldschmiede mehrere Schmuckstücke, unter anderem Ringe, mit, wie die Polizei damals mitteilte.

