Forchheim: Wiederbelebung im Discotakt

Aktion des Rotary-Clubs: "Forchheimer Schüler retten Leben" - vor 36 Minuten

FORCHHEIM - Unter dem Motto "Forchheimer Schüler retten Leben" touren Mitglieder des Rotary-Clubs Forchheim derzeit durch weiterführende Schulen und unterweisen die Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen in Herz-Lungen-Wiederbelebung. Pro Schule sponsert der Rotary Club zudem 15 "Übungsphantome".

Der Schulleiter gibt den DJ, die Schüler üben im Takt des Discohits "Stayin' Alive" Herzdruckmassagen und andere Wiederbelebungstechniken. © Alexander Hitschfel



Der Schulleiter gibt den DJ, die Schüler üben im Takt des Discohits "Stayin' Alive" Herzdruckmassagen und andere Wiederbelebungstechniken. Foto: Alexander Hitschfel



Ungewöhnliche Töne dringen aus der Aula der Forchheimer Ritter-von-Traitteur-Schule. Aus den Lautsprechern schallt "Stayin’ Alive" aus dem gleichnamigen Kinoklassiker von 1983. Schulleiter Ulrich Barth fährt die Lautstärke so richtig nach oben. Seine DJ-Tätigkeit macht dem Schulleiter Vergnügen.

Doch was hat das mit dem Discoklassiker auf sich? "Ganz einfach", sagt Ulrich von Hintzenstern, Chefarzt der Anästhesie am Forchheimer Klinikum: "Der Discoklassiker hat rund 100 Taktschläge pro Minute, genauso viele, wie man für die richtige Umsetzung der Herz-Lungen-Wiederbelebung benötigt", erläutert der Mediziner, der mit seinen Mitstreitern der Forchheimer Rotary Clubs von Schule zu Schule tourt und dort im Rahmen des Projektes "Forchheimer Schüler retten Leben" die Siebtklässler ermuntern möchte, bei Bedarf zum Lebensretter zu werden.

Damit die Schüler das notwendige Handwerkszeug dafür vermittelt bekommen, erläutert von Hintzenstern die Theorie und steigt dann in die Übungsphasen ein.

"Einfach nur Klasse"

Auch Mustafa ist voll und ganz bei der Sache und findet die Aktion "einfach nur klasse". "Jetzt kann ich, wenn es notwendig ist, einem anderen Menschen das Leben retten"; sagt er mit stolzgeschwellter Brust, nachdem er gerade die Herzdruckmassage richtig umgesetzt hat. Von Hintzenstern bedankte sich bei Schulleiter Barth für dessen Unterstützung in diesem Projekt und zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf. Insgesamt 430 Siebtklässler an den sechs weiterführenden Forchheimer Schulen werden in den nächsten Wochen ausgebildet.

In Deutschland erleiden rund 90 000 Menschen pro Jahr einem plötzlichen Herzstillstand. "Danach zählt jede Sekunde", sagt von Hintzenstern.

Alexander Hitschfel