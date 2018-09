Forchheim: Wiesent offenbart versunkene "Schätze"

FORCHHEIM - Es herrscht momentan ein außergewöhnlicher Zustand im rechten Arm der Wiesent. Ursache sind die Absperrung und Absenkung des Werkkanals im Bereich des Geländes von Weber & Ott, die von Montag, 17. September, bis Samstag, 22. September, andauern.

Vier Fahrräder, eine Schubkarre, ein Einkaufswagen, ein Straßenschild und mehr: So viele "Schätze" lassen sich bereits in einem nur 300 Meter langen Abschnitt der Wiesent finden, nachdem das Wasser abgesenkt ist. © Juergen Petzoldt



Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten am Wasserkraftwerk sowie Maßnahmen am Kommandantschaftswehr ist eine Absperrung und Absenkung der Wiesent in diesem Zeitraum notwendig. Daher muss auch der Betrieb des Kraftwerks eingestellt werden, teilt die Stadt mit.

Nachdem der Wasserspiegel um etwa zwei Meter gesunken ist, bietet sich dem Betrachter ein unschönes Bild. Bisher verborgen durch Wasser, Schlamm und Algen kommen derzeit fragwürdige „Schätze“ zum Vorschein: von Fahrrädern bis zu Straßenschildern – hier findet man alles.

Kaum war das Wasser abgelassen, mussten Flussbewohner wie amerikanische Signalkrebse, Äschen und Flussneunaugen ums Überleben kämpfen. Rasch kümmerte sich ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerks und drehte das Wehr weiter auf. Dadurch konnten die verschreckten Wassertiere noch gerettet werden.

Pia Hermann