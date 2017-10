Forchheim: Wiesent wäre fast "übergelaufen"

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Schrecksekunden am Donnerstagnachmittag: Hinter der Metzgerei Frank in der Hornschuchallee ist die Wiesent zeitweise fast übergelaufen. Hintergrund des Beinahe-Hochwassers waren offenbar Wartungsarbeiten und geschlossene Stauklappen.

Kurz vor knapp: Die Wiesent am Donnerstagnachmittag. Foto: Screenshot (www.facebook.com)



Vermutlich haben Wartungsarbeiten an einer Staustufe der Wiesent dazu geführt, dass enorm viel Wasser auf einmal abfloss, während gleichzeitig das Wasserkraftwerk der Stadtwerke, unmittelbar hinter der Metzgerei Frank, ausgefallen war – und dessen Stauklappen geschlossen blieben.

Folglich stieg das Wiesentwasser in Sekundenschnelle an. „Das Wasser stand so hoch, dass es sich fast schon an der Fußgängerbrücke hinter unserem Geschäft gestaut hat“, erzählt Metzgerei-Chef Christian Frank. Auf seiner Facebook-Seite postete er ein Video, das die Schrecksekunden zeigt.

Darin hört man Frank mit den Stadtwerken telefonieren, um sie auf das dringende Problem hinzuweisen. Letztlich sei aber alles nochmal glimpflich ausgegangen, die Stauklappen wurden geöffnet.

Schäden gab es keine – „außer, dass ich kurz vor einem Herzinfarkt stand“, sagt Christian Frank und kann darüber inzwischen lachen.

