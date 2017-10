Forchheim: Wiesentstraße bleibt offen - vorerst

Angekündigte Vollsperrung verzögert sich - Anlieger dürfen Straße weiter nutzen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - "Das ist die Krux mit Pressemitteilungen", sagt Roland Brütting, Leiter des Straßenverkehrsamtes der Stadt Forchheim. Denn laut Mitteilung hätte die Wiesentstraße ab 8 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt sein sollen, weil das Wasserkraftwerk "Puffmühle" repariert werden muss. Alles ist bereit, der Pegel der Wiesent ist schon deutlich gesunken. Doch der wichtigste Akteur lässt noch auf sich warten.

Damit die Reparatur an der "Puffmühle" erfolgen kann, wird die Wiesent derzeit entwässert - bis zu einem Pegel von nur rund 30 Zentimetern Höhe.. © Philipp Rothenbacher



Damit die Reparatur an der "Puffmühle" erfolgen kann, wird die Wiesent derzeit entwässert - bis zu einem Pegel von nur rund 30 Zentimetern Höhe.. Foto: Philipp Rothenbacher



Die zuständige Baufirma, die das defekte Triebwerk im Kraftwerk am rechten Wiesentarm ("Puffmühle") reparieren soll, ist schlichtweg "noch nicht aufgetaucht", sagt Brütting. Und solange bleibe auch die Wiesentstraße für den Verkehr offen, denn die Baufirma müsse die Beschilderung stellen. "Das Problem, dass solche Termine nicht eingehalten werden, habe ich immer wieder", so der Straßenverkehrsamts-Chef. "Und dann geht es oft erst zwei oder drei Tage später als angekündigt los."

Brütting hofft, dass es diesmal nicht so ist und die Arbeiten (und damit auch die Vollsperrung der Straße von der Hundsbrücke bis zur Bamberger Straße) heute trotzdem beginnen können. Anwohner der Wiesenstraße müssen sich indes keine Sorge um ihre Autostellplätze machen. "Die Einbahnstraße ist aufgehoben und es gilt Anlieger frei", erklärt Brütting. Die anstehenden Arbeiten konzentrierten sich zudem "ja vornehmlich nur um den Bereich am Kraftwerk selbst", sprich an der Kammerersmühle. Deswegen habe man auch nicht einzelne Haushalte beziehungsweise kleinere Geschäfte vorab informiert, "das können wir gar nicht leisten und das ist auch nicht unserere Aufgabe", so Brütting. Lediglich die "größeren Geschäfte mit Lkw-Verkehr" seien zuvor verständigt worden.

Wie geplant verläuft derweil das Ableiten des Wassers im rechten Wiesentarm seit Mittwochmorgen, ein deutlich geringerer Pegel als im Normalfall entblößt jetzt den Flussgrund und lässt zumindest die Wasserpflanzen auftauchen.

ppr