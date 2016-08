Forchheim: Willy-Brandt-Allee wird gesperrt

FORCHHEIM - Am Montag, 5. September, gehen die Bauarbeiten auf der Willy-Brandt-Allee in Forchheim in die nächste Phase.

Ab Montag, 5. September, geht die Baustelle in der Willy-Brandt-Alle in eine neue Phase. Foto: privat



Nachdem die Instandsetzung der Brücken über den Trubbach und über den Augraben abgeschlossen ist, erfolgt nun die Erneuerung der Fahrbahn zwischen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Dieselstraße. Hierzu wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg von abends 20 Uhr bis morgens sechs Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, die Äußere Nürnberger Straße und die Franz- Josef-Strauß Straße (B470). Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Von sechs Uhr bis 20 Uhr steht ein Fahrstreifen in Richtung Nürnberg zur Verfügung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 9. September andauern.

Die Kosten für die zirka 1,1 km lange Baustrecke belaufen sich auf zirka. 300 000 Euro.

