Forchheim: Wird Landratsamt-Rohbau bis September fertig?

FORCHHEIM - Nach dem Abriss kommt der Neubau. Am Streckerplatz sind die Bauarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude weit fortgeschritten. Bis Ende September soll der Rohbau stehen.

Das Gebäude E wächst langsam aber stetig in die Höhe, bis Mitte 2018 sollen die Mitarbeiter einziehen. Das neue Gebäude D wird ab Frühjahr 2018 auf dem Areal des Parkplatzes am Streckerplatz/Torstraße errichtet. Foto: Berny Meyer



Wer A sagt, der sagt auch B. Und im Falle des Landratsamtes Forchheim sogar D und E. So heißen die beiden Neubauten, die am Streckerplatz entstehen werden.

Blicken wir ein wenig ins Bau-Tagebuch: Im April rollten die Bagger an und legten Gebäude E in Schutt und Asche. Über Jahrzehnte waren in dem Haus in nächster Nähe zum „Rewe-Durchgang“ Büros für Personal- und Sozialverwaltung sowie der Sitzungssaal des Kreistages untergebracht.

An gleicher Stelle entsteht nun ein vierstöckiger Neubau nach aktuellen Energiestandards. Im Mai starteten die Arbeiten für den Neubau, in den über 40 Mitarbeiter ziehen. Derzeit sind ihre Büros im Löschwöhrdgebäude angesiedelt.

Trutziges Denkmal auf der Baustelle war lange Zeit Wendelin Kusches prächtiges Wandmosaik, das den Baggern trotzte. Fein säuberlich mit Holz verschalt wurde das Kunstwerk, das unübersehbar für Besucher und Mitarbeiter einst das Treppenhaus mit Szenen aus der Fränkischen Schweiz zierte. Weil es sich bei Kusche um einen regional bedeutenden Künstler handle, müsse das Kunstwerk und damit auch ein Stück Kulturgeschichte des Landkreises erhalten bleiben, hieß es Anfang Mai von Seiten des Landratsamtes.

Mittlerweile sei das Kusche-Kunstwerk schon in den Rohbau verbaut, kann Landratsamt-Pressesprecher Holger Strehl vermelden, eine Holzwand sei noch zum Schutz davor, die Beton-Decke sei bereits oben drauf betoniert worden. In den nächsten Wochen, bis Ende September, soll der Rohbau fertig sein, Fenster und Dacharbeiten seien bereits ausgeschrieben. Mit rund drei Millionen Euro schlägt der E-Neubau zu Buche, der Einzug ist für Mitte 2018 geplant.

Im Frühjahr 2018 soll der Spatenstich für den rund 5,3 Millionen Euro teuren Neubau von Gebäude D auf dem jetzigen Parkplatz sein. Außergewöhnlich zeigt sich dabei die Architektur, der zweite Stock, in dem künftig der neue Sitzungssaal beheimatet sein wird, ragt über den Baukörper in Richtung Streckerplatz hinaus. Der Landrat wird in dem Neubau sein Büro haben, Büroräume finden dort Platz und auch die Zulassungsstelle soll dort unterkommen. Fertigstellung ist für den Sommer 2019 geplant.

