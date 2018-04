Forchheim wird zu einer Weltstadt des Bieres

Londoner Autor widmet fränkischer Stadt eine Doppelseite in seinem neuen Buch — Für Projekt einmal um Erdball gereist - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - In der Welt von Mark Dredge, einem Autor aus London, dreht sich alles um Bier. Die Faszination für das Getränk führt ihn über den ganzen Erdball. Auch in Forchheim hat er sich die Zeit für ein Seidla genommen.

Forchheim ziert eine Doppelseite in einem Buch über die weltweit schönsten Bierorte. Zusammengestellt hat sie ein Autor aus Großbritannien. © Foto: Mark Dredge



Forchheim ziert eine Doppelseite in einem Buch über die weltweit schönsten Bierorte. Zusammengestellt hat sie ein Autor aus Großbritannien. Foto: Foto: Mark Dredge



Bier kann man zwar trinken, aber auch damit kochen. In welcher Form der Gerstensaft am besten schmeckt, Mark Dredge scheint es zu wissen. Unter dem Schlagwort "Beer", englisch für "Bier", hat der Autor aus London bereits eine handvoll Bücher veröffentlicht. Sein neustes Werk trägt den Titel "The Beer Bucket List", der sich in "Die Bierwunschliste" übersetzen lässt. In dieser trägt der Autor nach eigener Aussage die besten Orte für den Biergenuss zusammen. Forchheim ist einer von insgesamt 150, die der Autor in seinem Buch gebündelt hat.

Ein ganzes Jahr war Dredge auf Recherchereise für sein Projekt. Einen Tag verbrachte er mit seinem Team in den vier Brauereien der Stadt und genoss den Feierabend nach einer Kellerführung im Kellerwald.

"Er war sehr begeistert von Forchheim", sagt Nico Cieslar, Chef der Tourist-Information. Cieslar hat Dredge den Tag über begleitet. Auch ein Gespräch mit dem Braumeister Christian Schuster Senior von der Brauerei-Greif über verschiedene Biersorten war dank deutsch-englischer Übersetzung möglich. Seine Forchheimer Eindrücke hat Dredge auf einer Doppelseite festgehalten, inklusive einiger fränkischer Bier-Bestell-Tipps. Und so erfährt die ganze Welt, dass in Franken der Krug auf die Seite gelegt wird, um der Bedienung das Signal für die nächste Runde zu geben — für den eingefleischten Franken eine Selbstverständlichkeit.

Kennengelernt hat Cieslar den britischen Autor über Netzwerke im Internet. "Die Zusammenarbeit mit internationalen Journalisten ist für Forchheim sehr wertvoll und auch effektiv", sagt Cieslar. Sie tragen eine kostenlose Werbung hinaus in alle Welt und sprechen potenzielle Touristen aus aller Herren Länder an.

Bei einem einmaligen Treffen mit Cieslar und damit Forchheim bleibt es für Dredge nicht. Der Londoner will spätestens wieder im Sommer kommen und sich für sein nächstes bieriges Buchprojekt auf dem Annafest umschauen.

ZDas Buch "The Beer Bucket List" erscheint in englischer Sprache und ist auf dem deutschen Büchermarkt ab 22. Mai bestellbar. Der Preis steht noch nicht fest.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail