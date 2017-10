Forchheim: Wohnquartier im Ex-Brauhaus ist fast fertig

Gewerbefläche im Komplex ist noch nicht vergeben - Gasse öffentlich nutzbar - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Arbeiten auf dem Gelände des einstigen Brauhauses in Forchheim sind in den letzten Zügen. Bis Weihnachten, sagt Projektleiter Jochen Saam vom Bauträger Sontowski&Partner, sollen rund 25 der 34 Wohnungen an die Eigentümer übergeben worden sein.

Bald fertig: Der neue Wohnkomplex auf dem Gelände des einstigen Brauhauses. © Roland Huber



Der Rest wird 2018 fertig. Die ersten Einzüge von Mietern und Besitzern finden also noch im Winter statt. Zwei Gewerbeflächen enthält der Komplex, von denen eine als Arztpraxis bereits vergeben ist. Für die zweite, rund 140 Quadratmeter groß, gibt es noch keinen Interessenten. Außer Gastronomie, sagt Saam, sei alles denkbar.

Der Stadtrat hat die bisher versperrte Gasse zwischen dem früheren Sudhaus und den Lagerstätten als zwar private, aber öffentlich nutzbare Verbindung gewidmet. Fußgänger und Radfahrer können also künftig zwischen Marktplatz und Badstraße eine Abkürzung nehmen.

