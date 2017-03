Forchheim: Zaubertricks und emotionale Roboter

FORCHHEIM - Das Junge Theater Forchheim als Schauplatz einer Vorpremiere: Bauchredner und Zauberkünstler Marcus Geuss stellte sein Programm "Friede, Freude, Hundekuchen" vor, das Ende März offiziell Premiere feiern soll. Mit dabei neben Bauchrednerpuppe Oskar auch einige andere mitteilungsbedürftige Gesellen.

Bauchredner und Zauberkünstler Marcelini mit Hund Oskar. Marcelini redet in seinem Programm auch mit Bäumen und Schuhen © Alexander Hitschfel



Man nennt ihn den bayerischen Sascha Grammel: Der Coburger Bauchredner Marcus "Marcelini" Geuß, der mit "Friede, Freude, Hundekuchen – Solo Varieté zu sechst" im Jungen Theater gastierte. Eine Vorpremiere, denn das Programm geht erst ab Ende März auf Tour.

Unterhaltsam auch die Konversationen mit Oskars Stammbaum, der in "Plappel" umbenannt wird, weil der Baum nicht nur sehen, sondern auch "plappern" kann. Im Programm erzählt Marcelini die Lebensgeschichte seines Hundes Oskar von der Welpenzeit des Golden Retriever bis dahin, als Oskar sich das erste Mal in eine Hündin verliebt und sich gegen seinen Nebenbuhler Sörensen beim Kampf um das weibliche Geschlecht durchsetzt.

Sie können nicht mit-, aber auch nicht ohne einander. Wenn es darauf ankommt, dann halten sie – auch wenn im Vorfeld viel "gekabbelt" wird – zusammen wie Pech und Schwefel. Marcelini zielt mit seinen Liedern, die er mit seinem Hund Oskar singt, immer wieder auf die Emotionen ab — und trifft dabei mitten ins Herz.

Marcus Geuß lässt auch seinen Zauberkünsten freien Lauf. In seine Tricks bezieht er sein Publikum mit ein. So fragt man sich, wie er aus einer kleinen Küchenschüssel mehrere Dutzend roter Schaumstoffbälle hervorzaubert, oder wie "Quantenphysik für Anfänger" funktioniert, bei der er Bücher und Spielkarten von einer verschlossenen Zigarrenschachtel in eine andere wandern lässt.

Unterhaltsam auch der Zaubertrick bei dem Marcelini ganz im Stil von David Copperfield seinen Hund Oskar zersägt. Natürlich übersteht Oskar das Kunststück unverletzt. Am Ende gab es für Marcus Geuß für seinen Auftritt jede Menge Beifall. Fazit: Sascha Grammel war gestern; heute ist Marcus Geuß.

