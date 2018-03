Forchheim: Zu Ostern Kunst aus Südamerika

FORCHHEIM - Wer "Passion und Ostern" im Pfalzmuseum erleben möchte, kann sich noch bis 8. April drei Sonderausstellungen ansehen. In "Pensala und Brunnenputzen" dreht sich alles um Osterbräuche, in "und die Welt ward erlöst" um Passions- krippen, und in "Ei, Ei, Ei" um die künstlerische Veredelung tierischer Kalkproduktion.

Filigrane Schätze hat das Pfalzmuseum zu Ostern wieder aus dem Depot geholt. Unter den Eierprachtstücken sind Exponate bis aus Südamerika, aber auch von heimischen Künstlern, für die es eine Herausforderung gewesen ist, ihre Kreativität auf kleinstem rundem Raum zu beschränken. © Fotos: Roland Huber



Die stellvertretende Museumsleiterin Christina König rechnet trotz des ruhigen Auftakts bis zum Ende der Osteraktionen mit 6000 bis 7000 Besuchern, das ist Erfahrungssache. Dabei gäbe es in den Vitrinen im "Kaisersaal" so manche Entdeckung zu machen. Hinter Glas hat Christina König all die ovalen Schätze der Museumsdepots aufgereiht, wie sie beispielsweise das mittelamerikanische Steißhuhn Tinamu oder das südamerikanische Araucana-Huhn hervorgebracht haben.

Es gibt aber auch Objekte aus Holz, Glas, Stein, Porzellan und Keramik. Auf der runden Projektionsfläche zeigen sich Szenen, die dem Biedermaier-Maler Spitzweg nachempfunden sind. Manchmal dient das Weltenrund aber auch als Bühne für dreidimensionale Dramen. Dann treibt ein einzelner Cowboy seine Rinderherde über das Gelände. Im Hintergrund erzählen Stelltafeln von den Osterbräuchen wie "Pensala und Brunnenputzen", wie sie in der Fränkischen Schweiz gebräuchlich waren und teilweise noch sind.

Das Ei als Symbol für den Ursprung des Lebens in heidnischen und christlichen Traditionen spielt eine zentrale Rolle. Inmitten all der Vogeleier haben sich auch Schildkröteneier versteckt. Den Reptilien-Nachwuchs hat Christina König in der Auslage eines Blumengeschäftes in Ebermannstadt entdeckt und fürs Museum gesichert.

Irgendwann fällt der Blick unweigerlich auf einige deformierte Gebilde. Die "Hexeneier" wirken geschrumpelt, als ob sie zu lange in der Badewanne gelegen wären. Doch es sind Hühnereier, von vielbeschäftigten Tieren, deren Legedarm ausgeleiert ist und entsprechende Spuren hinterlassen hat. Im Volksglauben dachte man, Hexen hätten das Geziefer mit einem Fluch belegt. Tatsächlich geht es bei solchen Anzeichen mit dem Federvieh zu Ende — aber nicht im Zaubertrank, sondern als Suppenhuhn.

Krapp färbt rot

Dass man nicht nur Wohnungen einrichten kann, sondern auch Eier, zeigen sogenannte "Klosterarbeiten". In den halbierten Schalen hausen Wachsfiguren, die mit den Verzierungen aus Bouillon-Draht etwas vom Glanz des mittelalterlichen Reliquienkultes erahnen lassen. Wobei Religiöses im Pfalzmuseum diskret gehandhabt wird, unter den Motiven finden sich nur wenige Kreuze, Lämmer oder Marien- und andere Heiligenfiguren, was da ist, ist russischer Provenienz und mit ikonenhafter Anmutung.

Die Sonderschau gibt ganz praktische Ratschläge, wie man den leeren Hüllen selbst einen neuen Anstrich verleiht. Wie es nach der Verwendung von Gelb- oder Blauholz aussieht, verrät bereits der Name der natürlichen Farbstoffe. Dass es mit Eichenrinde braun und mit Krappwurzel rot wird, weiß Christina König aus Erfahrung.

Sie weist auch auf einige Künstlereier hin, die unter den hunderten zerbrechlichen Gebilden beinahe unterzugehen drohen. In den vergangenen Jahren haben sich Milada Weber, Harry Kramer, Harro und Sigrid Frey, Rudolf Ullmann, Kurt Neubauer und Eva Winter am "Künstler-Ei" des Pfalzmuseums beteiligt.

In der Marienkapelle ist vom Frühlingsbeginn nichts zu spüren. Die Krippen-Ausstellung findet in frostiger Umgebung statt. Dabei erzählen die dramatischen Szenen, die Karl-Heinz Exner aus Bischberg in Guckkästen aufgereiht hat, die frohe christliche Kunde von der Überwindung des Todes und der Erlösung der Menschheit. Dazu ist im Altarraum Mozarts "Requiem" zu hören.

UDO GÜLDNER