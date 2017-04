Forchheim: Zu viel Improtheater mit dem Kolpinghaus

Kolpingbrüder wollen bis Ende Juni Gewissheit, ob die Stadt das Gebäude zur Kulturhalle umbauen will - 13.04.2017 06:00 Uhr

FORCHHEIM - Bühne frei für das neue Improtheater um die Kultur. Die Akteure: Oberbürgermeister, Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, Kolpingbrüder, Experten aller Art. Die Bühne: das Kolpinghaus Forchheim. Gerade kommt es zu einem szenischen Höhepunkt: Die Kolpingbrüder wollen nicht mehr improvisieren, sondern verlangen ein Drehbuch.

Das Kolpinghaus von der Südseite aus, in der mehrere Wohnungen vermietet werden. Manche Verträge laufen demnächst aus. Allein schon deshalb wüssten die Kolpingbrüder gerne, ob die Stadt nun pachten will oder nicht. © Foto: Ralf Rödel



Das Kolpinghaus von der Südseite aus, in der mehrere Wohnungen vermietet werden. Manche Verträge laufen demnächst aus. Allein schon deshalb wüssten die Kolpingbrüder gerne, ob die Stadt nun pachten will oder nicht. Foto: Foto: Ralf Rödel



Beim Improvisationstheater ist keine Handlung vorgegeben, niemand weiß, wie der andere in der nächsten Minute agiert – alles ist jederzeit möglich. Was die Theaterbesucher fasziniert, kann im wirklichen Leben zum Kuddelmuddel führen. Speziell beim Kolpinghaus, allgemein wenn es darum geht, an welchen Standorten künftig Kultur in Forchheim stattfinden soll.

Die Kolpingbrüder haben jedenfalls keine Lust mehr auf Improvisation: Bis zum 30. Juni wolle man wissen, was die Stadt plant, sagt Herbert Wolfrum, Vorsitzender des Kolpinghausbauvereins. Das ist die Quintessenz eines Gesprächs zwischen Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und den Kolpingbrüdern Ende März.

Am Anfang (2015) habe man den Eindruck gehabt, die Euphorie sei groß, die Verwaltung habe viel gearbeitet, tolle Pläne gemacht, sagt Wolfrum. Dann sei Stillstand eingetreten. Über den wundert sich der Vorsitzende ein wenig. Denn die Fakten sind inzwischen auf dem Tisch, das Wertgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, liegt vor. Man könnte also verhandeln.

Ein Knackpunkt ist und bleibt die Frage: Kaufen oder Erbpacht? Obwohl, eine Frage ist es gar nicht, denn der Kolpinghausbauverein bleibt dabei: "Wir werden nicht verkaufen", sagt Herbert Wolfrum. Erstens müsste dem Verkauf der Dachverband, das Kolpingwerk Köln, zustimmen. Vertreter waren bereits in Forchheim und ließen wissen, dass sie nicht recht einsehen, warum die Kolpingbrüder verkaufen sollen, sagt Wolfrum. Die Finanzen sind solide. Zweitens, wenn der Kolpinghausbauverein verkaufen würde, dann hätte er nichts davon. Der Erlös würde laut Satzung dem Dachverband zugute kommen. So fest es steht, dass ein Verkauf nicht in Frage kommt, so flexibel, sagt Herbert Wolfrum, sei man in der Ausgestaltung des Erbbaurechts.

Drei wichtige Komponenten

Letztlich geht es um drei Komponenten: Den Erbpachtzins, also das was die Stadt jährlich zahlen müsste; dann die Erbbaupacht-Dauer und der Heimfall, das heißt, was passiert, wenn die Erbbaupacht endet. Über all das wurde bei dem Gespräch mit OB und Verwaltungsmitarbeitern nicht verhandelt, sagt Wolfrum.

Dabei wüssten die Kolpingbrüder nach etwa zwei Jahren des Hin und Her gerne, woran sie sind. Man könne das Kolpinghaus problemlos noch mehrere Jahre weiter betreiben, bevor größere Renovierungen anstünden, aber auch dazu brauche man Gewissheit. Mietverträge laufen aus, sollte da die Stadt schon mit ins Boot geholt werden? Kleinere Reparaturen stehen an. Muss nur das Nötigste gemacht werden, weil bald umgebaut wird? Um alle Stadtratsfraktionen auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen, wie Wolfrum sagt, hat der Kolpinghausbauverein jetzt jede Fraktion zu einem Gespräch eingeladen.

Bilderstrecke zum Thema Ideen gesucht: Kolpinghaus soll Kulturzentrum werden Das Kolpinghaus ist 1899 als Gesellen-Hospiz gebaut worden, wurde von Beginn an aber auch für kulturelle Zwecke genutzt. Jetzt will die Stadt das Haus in Erbpacht übernehmen und daraus das städtische Kulturzentrum machen. Ein Ideenwettbewerb soll dazu ausgelobt werden.



Was die Kolpingbrüder nicht gelten lassen, ist ein Argument, das die Stadt bislang verwendet hat, um auf den Verkauf zu pochen: Die Fördermittel stünden sonst nicht zur Verfügung. "Das ist vorgeschoben", sagt Franz Stumpf, Alt-OB und Kolpingbruder, der den Kolpinghausbauverein rechtlich berät. Ein Erbbaurecht sei eigentumsähnlich und werde genauso gefördert.

Laut Oberbürgermeister Uwe Kirschstein habe die Regierung von Oberfranken allerdings negative Signale ausgesendet in Sachen Förderung bei Erbpacht. Man werde nächste Woche erneut nachhaken, sagt Kirschstein. Der OB will das Kolpinghaus als Teil der Kulturstandortdebatte in den ISEK-Prozess einbringen. "Wir müssen als Stadt entscheiden, wo und wie wir uns unsere Kulturräume vorstellen." Insofern ist alles noch offen.

Wäre es nach dem OB gegangen, hätte das Kolpinghaus in der Mai-ISEK-Sitzung eine Rolle spielen können. Allerdings hatte die Mehrheit der Stadträte den ISEK-Zeitplan abgelehnt und für eine Entschleunigung plädiert. Wie es jetzt genau weiter gehen soll mit ISEK, scheint unklar. Improtheater eben. Aber auch jedes improvisierte Stück braucht ein Ende.

BEKE MAISCH