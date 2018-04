Forchheim: Zufahrt Schützenstraße gesperrt

Umweg für Patienten der Ärztehäuser - Leitungen werden verlegt - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Patienten aufgepasst: Wer einen Arzttermin in der Schützenstraße hat, muss einen Umweg einplanen

Autofahrer brauchen Geduld: Die Zufahrt zur Schützenstraße bleibt die nächsten Wochen gesperrt. © Birgit Herrnleben



Autofahrer brauchen Geduld: Die Zufahrt zur Schützenstraße bleibt die nächsten Wochen gesperrt. Foto: Birgit Herrnleben



Ein wenig mehr Anfahrtszeit sollten sich Patienten nehmen, die in den nächsten Wochen einen Termin in den Ärztehäusern in der Schützenstraße und in der Mozartstraße haben: Noch bis zum 27. April ist die Zufahrt von der Hainbrunnenstraße kommend in die Schützenstraße komplett gesperrt. Dort werden Gas-, Wasser- und Stromanschluss-Leitungen erstellt. Eine Umleitung erfolgt über die Joh.-Seb.-Bach-Straße oder weiträumig über die Hainstraße und Neuenbergstraße.