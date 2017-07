Forchheim: Zur Wurzelbehandlung ins Buschmannland

FORCHHEIM - Von Forchheim in die Kalahari: Die Zahnärztin Dr. Heike Berger tauscht den Zahnarztstuhl gegen eine mobile Praxis im Jeep: Ab nächster Woche ist die 46-Jährige mit zwei ihrer Helferinnen in einem Praxisteam in Namibia für "Zahnärzte ohne Grenzen" im Einsatz.

Am Freitag steigt sie in den Flieger nach Windhoek: Die Forchheimer Zahnärztin Heike Berger wird die nächsten Wochen in Namibia arbeiten. Viele Bewohner dort waren noch nie beim Zahnarzt. © Roland Huber



Häuptling Wambiki hat seinen Zahnarzt-Termin schon fest gebucht: Am Dienstag, 1. August, wird der Chief der Hereros in Gam, im Buschmannland im Norden Namibias, sich von Heike Berger seine Zähne richten lassen. Für zwei Wochen wird die Forchheimer Medizinerin in Namibia Zähne ziehen, Füllungen legen und Wurzeln behandeln.

Doch noch stapeln sich die Kartons mit Zahnpasta, Mundspateln und Füllmaterial in der Praxis in der Unteren Kellerstraße. Ein "Apex Locator" muss auch noch mit ins Gepäck. "Weil wir vor Ort nicht röntgen können, messen wir damit die Länge des Wurzelkanals elektrisch", erklärt Heike Berger.

Seit sie vor 14 Jahren sechs Wochen lang auf den Philippinen medizinische Hilfe geleistet hat, ("dort habe ich in sechs Wochen 1400 Zähne gezogen"), hat sie das Hilfs-Projekt nie mehr losgelassen. Zusammen mit ihrem Bruder, der ebenfalls Zahnarzt ist und zwei Helferinnen machen sich die vier am Freitag als Praxisteam auf den Weg ins ehemalige Deutsch-Südwest-Afrika.

Mit Stirnlampe und Lupenbrille

Wieviel Kilo Übergepäck auf die Waage kommen, das kann Berger im Moment noch gar nicht umreißen. Zangen, Hebel, Grundinstrumente, Spiegel und Sonden, der Drucktopf zum Sterilisieren der Instrumente sind bereits vor Ort, Mundschutz, Handschuhe, Anästhetika, Füllmaterialien, Desinfektionsmittel, Mundspatel und Zahnpasta sind gepackt, eine Checkliste ist abgearbeitet. Akkus und Ladegerät sind sicher verstaut, behandelt wird mit Stirnlampen und Lupenbrille. Und doch bleibt die Reise nach Namibia trotz aller akribischer Planung auch ein wenig die Reise ins Ungewisse: "Wir wissen nicht, was uns dort vor Ort erwartet und was wir alles brauchen werden. Ich bin nicht ängstlich. Wir werden das improvisieren."

"Total aufgeregt", erzählt Berger, seien auch die beiden Helferinnen Debbie und Jenny aus Forchheim, die ihre Chefin auf die 10 000 Kilometer lange Reise begleiten werden. Moskitonetze haben sie sich schon besorgt und auch dicke Socken und Wärmflaschen. Denn afrikanischen Nächte am Äquator können richtig kalt werden, bis auf sechs Grad fällt dann die Temperatur, bevor sie mit Sonnenaufgang auf Werte um die 28 Grad tagsüber steigt.

In Windhoek angekommen wird der erste "Einsatzort" des Zahnarzt-Trupps in Grootfontein sein, einem 16 000 Einwohner-Städtchen im Nordosten Namibias. In einer Klinik in Otjituuo und auch in einer Schule werden die vier ihre mobile Zahnarzt-Praxis aufbauen und die Patienten behandeln, bevor es eine Woche später mitten hinein ins Buschmannland, in die offene afrikanische Steppe, geht.

Befestigte Straßen gibt es hier nicht, nur Schotterpisten über rote Kalahari-Dünen, wo sich Esel, Pferde, Kühe und Ziegenherden ausruhen. Eine Reise ins Buschmannland ist dabei auch eine Reise zurück zu den eigenen Wurzeln, zurück in die Wiege der Menschheit. Aktuellen Untersuchungen zufolge sind die Buschmänner das älteste Volk dieser Erde. Ihre Klicksprache kennt sieben verschiedene Klicklaute. Die größte Herausforderung im Buschmannland wird deswegen die Kommunikation sein. Denn wie kommt die Information, wann und wo die deutschen Zahnärzte ihre Praxis aufschlagen, in den kleinen Dörfern im Busch überhaupt an?

Dabei helfe eine Radiostation, erklärt die Zahnärztin, von der aus in der Woche vor dem Einsatz regelmäßig Radiodurchsagen über den Äther gehen und die über die Reiseroute und den Zeitplan der deutschen Mediziner informiert. Der Vorlauf von einer Woche ist dabei enorm wichtig, gibt er doch den Menschen die Möglichkeit, ihren teils mehrtägigen Weg und Fußmarsch zum Einsatzort zu planen. Eine Herausforderung werde dann sein, die Menschen, die sich wohl in Schlangen vor der "Praxis" anstellen, zu "hierarchisieren", so Berger. Was ist das Schlimmste? Wer hat Schmerzen? Bei wem müssen Zähne gezogen werden, wer braucht "nur" Füllungen? All das müsse vorab geklärt werden, denn viele der Patienten sind noch nie in ihrem Leben von einem Zahnarzt behandelt worden.

Warum sie ihren Jahresurlaub nicht einfach entspannt am Meer, sondern mit Hilfe für die Ärmsten der Armen verbringt, darauf hat Berger eine ganz einfache Antwort: "Man kommt geerdet, mit einer anderen Einstellung zurück. Wir leben hier im Elysium, das machen sich viele nicht bewusst."

Mehr Informationen zur Stiftung Zahnärzte ohne Grenzen auch unter www.dwlf.org

