Forchheim: Zwischen Kreuz und Kreisverkehr rollen die Bagger

Durchlass für Radfahrer und Fußgänger wird unter der Straßenbrücke gebaut - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - Seit 6. April heißt es für alle, die von der Franz-Josef-Strauß-Straße nach Kersbach wollen: Abbiegen statt Geradeausfahren. Zwischen dem Kersbacher Kreuz und dem Kersbacher Kreisverkehr in Richtung Gosberg ist die Brücke wegen Baumaßnahmen abgeriegelt. Unter dem Bahndamm entsteht ein Tunnel für Radfahrer und Fußgänger. Noch bis zum 19. Mai müssen die Autofahrer mit Verzögerungen auf den Ausweichrouten rechnen.

Stopp, hier bitte Abbiegen: Seit dem 6. April ist die Staatsstraße 2243 Richtung Kersbach abgeriegelt, der Verkehr wird umgeleitet. Was mitunter zu Verkehrsbehinderungen führt. © Tanja Toplak-Páll



Stopp, hier bitte Abbiegen: Seit dem 6. April ist die Staatsstraße 2243 Richtung Kersbach abgeriegelt, der Verkehr wird umgeleitet. Was mitunter zu Verkehrsbehinderungen führt. Foto: Tanja Toplak-Páll



"Natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen." Roland Brütting weiß sehr wohl um die Unannehmlichkeiten, die Baustellen und Straßensperrungen mit sich bringen. Doch wenn Sanierungen, Ausbesserungen oder Baumaßnahmen anstehen, gehe es eben nicht ohne. Und dass solche Maßnahmen den ohnehin dichten Verkehr beeinflussen, sei unvermeidbar.

2014 fand am Kersbacher Kreuz eine Videozählung statt: Pro Tag sind auf der momentan gesperrten Trasse zwischen dem Kreuz und dem Kreisverkehr Kersbach Nord in beiden Richtungen rund 15 600 Fahrzeuge am Tag unterwegs. Laut Brütting hat diese Belastung schon "Bundesstraßencharakter".

Die Vielzahl der Fahrzeuge muss sich nun verteilen: Wer von Forchheim nach Kersbach will, muss die Staatsstraße 2244 Richtung Baiersdorf nehmen und dann der Ausschilderung folgen. Wer von der A 73 kommt und nach Kersbach oder Kirchehrenbach/Gosberg will, sollte ebenfalls schon bei Baiersdorf-Nord die Autobahn verlassen und der FO 25 folgen. Der Grund: Unter dem Straßendamm wird ein Tunnel für Radfahrer gebaut, der sogenannte Wellstahl-Durchlass.

Nach langem Ringen mit der Bahn setzte der Stadtrat die Einrichtung des neuen Radweges durch (wir berichteten). Denn den früheren Radweg, der dort verlief, brauchte die Bahn für die ICE-Streckenerweiterung. Ursprünglich hatte die Stadt ausgemacht, dass die Bahn weiter östlich für die Radler einen neuen Durchgang durch den Straßendamm errichtet — auf ihre Kosten.

Dann suchte die Bahn ein Hintertürchen, um ihn doch nicht bauen zu müssen — sie berief sich auf fehlende Bundesmittel. Die Stadt drohte mit einer Klage, eine Einigung kam zustande. Derzeit rollen die Bagger, der halbrunde Tunnel für Fußgänger und Radler, der in die Straßenbrücke gegraben wird, misst rund 45 Meter Länge, ist vier Meter breit und knapp vier Meter hoch, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage erklärt.

Appell an die Geduld

Dichterer Verkehr, ja, mehr Unfälle aufgrund der Sperrung, nein — das ist wenige Tage nach Beginn der Arbeiten das Resumée von Hartmut Demele, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizei Forchheim. Er appelliert dennoch an die Geduld und die Gelassenheit der Autofahrer. Denn "die Belastung auf den Umleitungsstrecken wird hoch bleiben." Aber: "Der Verkehr wird sich in den nächsten Tagen anders verteilen", vermutet er.

Die Autofahrer bräuchten meist einige Tage, um sich anzupassen und die für sie geeignetsten und schnellsten Routen und Schleichwege zu finden — eine Beobachtung, die auch Verkehrsexperte Brütting des Öfteren gemacht hat. Dass vor allem die Theodor-Heuss-Allee oder die Willy-Brandt-Allee trotzdem mehr Verkehr schlucken müssten, sei leider nicht zu ändern. Vielleicht überlege sich ja der eine oder andere, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden, so Demele. Denn sitze nicht mehr jeder allein im Auto, sinke das Verkehrsaufkommen.

TANJA TOPLAK-PÁLL