Forchheimer Adventskalender: Noch 7000 Lose

Jeden Tag winken Preise hinter den Fenstern am Historischen Rathaus - vor 23 Minuten

FORCHHEIM - Der Forchheimer Adventskalender am Historischen Rathaus hat Tradition. Bislang hat die Tourist-Information heuer schon 33.000 Lose verkauft.

Der Forchheimer Weihnachtsmarkt am frühen Morgen. © Foto: Patrick Schroll



Auch wenn Forchheim noch tief und fest schlummert, ist der Weihnachtsmarkt am Historischen Rathaus ein schönes Bildmotiv. Im Laufe des Tages füllt sich der Platz und das Treiben um die Buden nimmt zu. Höhepunkt ist natürlich das Fensteröffnen des Adventskalenders von einem der drei Forchheimer Engel jeweils um 18.30 Uhr.

Bislang hat die Tourist-Information 33.000 Lose verkauft. „Wie viel an einem Tag nachgefragt wird, hängt stark von der Wetterlage ab“, sagt Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information. 7000 Lose verbleiben noch: Aber am Montag wartet auch der Hauptgewinn, ein Seat Mii. Am 24. Dezember ist der Markt von 9 bis 12 Uhr geöffnet.