Forchheimer Altstadtfest: DJ-Absage stößt auf Unmut

Werbegemeinschaft wird in sozialen Medien beschimpft - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Aus für die DJ–Partys im Innenhof der Forchheimer Kaiserpfalz während des Altstadtfestes hat viele Nutzer sozialer Medien ziemlich verärgert. Die Werbegemeinschaft als Veranstalter sieht sich mit Beleidigungen konfrontiert und hat auf ihrer Facebook-Seite reagiert. Auch politisch zieht die Entscheidung Kreise.

Weil das "Altstadtfetzt" in diesem Jahr nicht stattfindet, hatte die Werbegemeinschaft ursprünglich mit Gastronom Ahmet Motor einen Vertrag geschlossen, der DJ-Parties während des Altstadtfestes im Innenhof der Kaiserpfalz veranstalten wollte. Nach negativer Resonanz kündigte die Werbegemeinschaft den Vertrag wieder. Die Resonanz darauf ist noch negativer. © Roland Huber



Weil das "Altstadtfetzt" in diesem Jahr nicht stattfindet, hatte die Werbegemeinschaft ursprünglich mit Gastronom Ahmet Motor einen Vertrag geschlossen, der DJ-Parties während des Altstadtfestes im Innenhof der Kaiserpfalz veranstalten wollte. Nach negativer Resonanz kündigte die Werbegemeinschaft den Vertrag wieder. Die Resonanz darauf ist noch negativer. Foto: Roland Huber



Der Forchheimer Werbegemeinschafts-Chef Michael Csepai bleibt dabei: Die DJ-Partys im Kaiserpfalz-Ambiente wären nicht passend gewesen. Deshalb habe er diesen Teil des Forchheimer Altstadtfests abgesagt. In den NN hatte sich "Veranstalter Ahmet Motor" dazu geäußert, in den sozialen Medien war die Resonanz auf die Absage groß, viele zeigten sich verärgert und enttäuscht. "Wir können Eure Enttäuschung (. . .) nachvollziehen. (. . .) "Wir bitten Euch höflich, diese Entscheidung zu respektieren", heißt es in einer Stellungnahme auf der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft. Er erfahre gerade wie es sei, in einen Shitstorm zu geraten, so Michael Csepai. Es sei schade, dass wegen der DJ-Absage "all die guten Ideen der Werbegemeinschaft" in den Hintergrund geraten.

Zu Wort gemeldet haben sich auch die Jusos Forchheim. In einer Pressemitteilung kritisieren sie die Leute, die ursprünglich gegen die DJ-Partys waren und damit die Werbegemeinschaft dazu gebracht haben, den Vertrag mit Veranstalter Ahmet Motor zu aufzulösen. "Statt darüber zu reden, wie es besser geht und ohne einen passenderen Platz vorzuschlagen" werde lieber nur gemault und schlecht geredet, heißt es. Am Ende werde dann wieder geschimpft, weil das Altstadtfest und die Innenstadt tot seien.

Bilderstrecke zum Thema Volxmusik und Schwarzlichttheater bei Altstadtfetzt 2015 Ein "Kulturspektakel" hatte Hubert Forscht vom Jungen Theater Forchheim angekündigt. Nach fünf Stunden voller Musik, Literatur, Theater und noch mehr Musik ist klar: Die Kulturbühne beim Altstadtfetzt ist nicht nur ein Zuschauermagnet, sondern auch ein Hort der Neugierde, der Überraschung und der Entdeckungen. Mit einer Poetry Revue, neuer Volxmusik, Schwarzlichttheater und vielen jungen Gruppen geht ein Marathon-Wochenende im Innenhof der Kaiserpfalz zu Ende.



Ob nun während des Altstadtfestes eine Aktion im Kaiserpfalz-Hof stattfindet, ist unklar. Auf jeden Fall aber will die Werbegemeinschaft das Konzept des Altstadtfestes überdenken und mit der Stadt das Gespräch suchen, so Michael Csepai. Auch innerhalb des Vorstands der Werbegemeinschaft soll es möglichst bald ein klärendes Gespräch geben.

bma