Forchheimer Annaschule führt Umwelt-Musical auf

FORCHHEIM - Müll vermeiden, richtig entsorgen und die Umwelt schützen: An der Anna-Grundschule in Forchheim wird Naturschutz groß geschrieben. Auch ein Musical behandelt dieses Thema, das rund 50 Kinder am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Juli, aufführen.

An der Anna-Grundschule in Forchheim wird das Musical „Pablo, der kleine Regentropfen“ aufgeführt. Darin geht es um Müllvermeidung und Umweltbewusstsein. © Foto: Ralf Rödel



"‘Pablo der kleine Regentropfen‘ ist ein kurzweiliges Stück über die Folgen von Müll in der Umwelt", sagt Rektorin Heike Wentzel. Das Thema wird an der Umweltschule in vielen Projekten beleuchtet und ist den Grundschülern wichtig. "Unsere Schulmilch wird in Joghurtbechern angeliefert. Da haben die Kinder gesagt, 250 Becher sind dann Müll. Muss das sein?", so Wentzel.

Die Kostüme der kleinen Darsteller sind extra minimalistisch gehalten. "Schließlich geht es auch hier um Müllvermeidung", betont die 50-Jährige. Sie hat die Texte des Schulmusicals umgeschrieben, damit alle Kinder der Theater AG eine Rolle übernehmen können. Eng zusammengearbeitet hat sie mit Regina Lüttich, die den Chor leitet. Seit Mitte Februar haben alle intensiv geprobt. "Die Kinder sind mit großer Begeisterung dabei und freuen sich sehr auf die Aufführungen. Wir erwarten 150 Zuschauer", so Wentzel.

Das Musical wird in der Aula der Anna-Grundschule am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Juli, ab 17 Uhr aufgeführt.

