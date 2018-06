Forchheimer Anstattfest startet mit hoher Schlagzahl

Ersatz-Event des Altstadtfestes läuft bis Sonntag - Motto bisher: Dem Wetter trotzen - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Was lange währt, wird endlich gut? Mindestens die erste Hälfte dieses Satzes gilt für das Anstattfest nicht: Innerhalb kürzester Zeit wurde die Ersatzveranstaltung zum abgesagten Altstadtfest von Citymanagerin Elena Büttner organisiert. Und am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, eröffnet - mit kleinen Startschwierigkeiten.

Musik zum Auftakt: Auf der Bühne am Rathausplatz gab es was für die Ohren - und darunter was für den Magen. © Roland Huber



Denn nach der Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) brauchte Bierkönigin Miriam I. ein gutes Dutzend Schläge, um das erste Fass Festbier auf der Rathaus-Bühne anzustechen - oder es zumindest zu versuchen.

Ohne die Hilfe von "Fest-Bürgermeister" Franz Streit hätte es vielleicht noch länger gedauert, darum lieferten sich er und die Bierkönigin einen - Achtung, Wortspiel! - Schlagabtausch. Mit Streit am Holzhammer war das Fass irgendwann dann doch zum Ausschank bereit.

50 Liter des flüssigen fränkischen Brotes gab es für besonders Durstige gratis obendrauf. So ließ sich das suboptimale Juni-Wetter (Nieselregen bei 13 Grad) aushalten – auch wenn der Rathausplatz nicht wirklich gut gefüllt war. Dank Regenschirmen hatte man eben "im kleinen Kreis" seinen Spaß. Das galt auch für die Lokalpolitik-Prominenz in den ersten Bierbankreihen, darunter Landrat Hermann Ulm (CSU), seine Stellverteterin und Parteikollegin Rosi Kraus und ein paar Forchheimer Stadträte.

Am Samstag ertönten bereits um 11 Uhr die ersten Klänge vom Musikpodium in der Apothekenstraße. Zu der Zeit schlenderten zwar nur wenige Forchheimer durch die Gassen - das Wetter war wie schon am Vortrag trüb und nieselig - aber: Was nicht ist, kann ja noch werden...

Das Anstattfest läuft noch bis Sonntag, auf acht Bühnen zwischen Paradeplatz treten zahlreiche Musiker und Bands aus der Region auf. Am Samstagabend wird das WM-Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden auf allen Bühnen und in teilnehmenden Lokalen live übertragen.

