Forchheimer Bahnhof bekommt "DB Service Store"

"Neues Konzept" in den Räumen des schließenden "Shop ’n Go"-Cafés - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Snacks und Zeitschriften: Die Deutsche Bahn plant ein Nachfolge-Konzept für das derzeitige Bistro am Forchheimer Bahnhof, das Anfang 2019 schließt.

Der "Shop´n Go"-Laden am Bahnhof schließt zum 31. Januar 2019. © Ralf Rödel



Der Pachtvertrag zwischen Bahn und dem bisherigen Bistro-Betreiber wurde nicht mehr verlängert, weil es Differenzen über das künftige Konzept gab. Seit 2002 werden im „Shop ’n Go“ Backwaren, Kaffee, kalte Getränke, Knabbereien und Tabakwaren angeboten. Ende Januar 2019 schließt der Laden.

Für die Zeit danach ist „im ersten Halbjahr 2019“ ein sogenannter DB Service Store in den Räumlichkeiten geplant. Das teilt ein Bahn-Sprecher auf NN-Nachfrage mit.

Auf der DB-Internetseite heißt es, dass derartige Service Stores bereits an über 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland zu finden sind. In ihnen werden laut Homepage „köstliche Backwaren und hochwertigen Kaffee- und Teespezialitäten in einem angenehmen Ambiente“ angeboten. Ebenso soll es „eine große Auswahl an Snacks und kalten Getränken, Tabakwaren sowie Zeitungen und Zeitschriften“ geben.

ppr