Forchheimer Bauausschuss erteilt Laden eine Absage

Emotionale Diskussion der Räte um 71 Quadratmeter in der Bayreuther Straße - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Ein neuer Lebensmittel-Laden in der Bayreuther Straße, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rewe und Norma, macht das Sinn? Emotionsgeladen war die Debatte der Stadträte im Bauausschuss.

Ein Ladenlokal mit Küche anstelle von zwei Erdgeschoss-Wohnungen? Die Stadträte des Bauausschusses lehnten den Antrag eines Bauherrn ab. © Foto: Berny Meyer



Es sind gerade mal 71 Quadratmeter Fläche, die die Gemüter erhitzen. Ein Bauherr hat einen Antrag auf Umbau und Nutzungsänderung gestellt: In seinem Haus in der Bayreuther Straße 110 will er die beiden Wohnungen im Erdgeschoss in ein Ladenlokal umbauen.

Im rückwärtigen Bereich ist geplant, eine Küche einzurichten, „die der Zubereitung von Speisen zur Auslieferung bzw. für Abholer dient“, heißt es in der Tischvorlage, die Stefan Schelter den Räten vorstellt. Der Bauordnungsamtsleiter spricht sich gegen den Umbau aus, „Lebensmittel fallen unter das innenstadt-relevante Sortiment“, argumentiert er. Das bringt Thomas Werner auf die Palme: „Das ist kein stichhaltiges Argument“, echauffiert sich der CSU-Mann, nebenan seien schließlich Norma und Rewe, die auch Lebensmittel anböten, dann hätte man in der Vergangenheit restriktiver vorgehen müssen.

„Was wird denn dort eigentlich verkauft?“, will der CSU-Stadtrat Holger Lehnard von Bauordnungsamts-Chef Stefan Schelter wissen, denn „ein Vollsortimenter neben Rewe und Norma kann das ja wohl nicht sein“. „Wie sind denn eigentlich die Öffnungszeiten des Ladenlokals und des geplanten Imbisses?“, will Mathilde Hartmann (CSU) wissen. Die Antwort des Bauherrn steht aus.

Das lässt bei Albert Dorn (SPD) die Alarmglocken klingeln. „Warum äußert sich der Antragsteller nicht? Wer weiß, was der machen wird?“, fragt er in die Runde.

Die Beschlussvorlage unter Einhaltung der Ladenöffnungszeiten wird mit einem Patt von 7 zu 7 Stimmen abgelehnt, ebenso wie anschließend der Antrag selbst.





BIRGIT HERRNLEBEN