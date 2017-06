Forchheimer BRK-Altenheim als Unglücks-Schauplatz

Übung des BRK mit drei Feuerwehren in dem leer stehenden Gebäude - vor 19 Minuten

FORCHHEIM - Die Gunst der Stunde für eine bei den Aktiven vorher nicht angekündigte Einsatzübung nutzten am Samstagvormittag das Forchheimer BRK mit den Feuerwehren aus Forchheim, Buckenhofen und Reuth am zum Abriss freigegebenen ehemaligen BRK-Altenheim an der Hainbrunnenstraße.

Alarmübung am früheren BRK-Altenheim: Die Feuerwehren Forchheim, Buckenhofen und Reuth übten gemeinsam mit dem BRK. © Foto: privat



Alarmübung am früheren BRK-Altenheim: Die Feuerwehren Forchheim, Buckenhofen und Reuth übten gemeinsam mit dem BRK. Foto: Foto: privat



Angenommen wurde, dass in dem Gebäude, für die Übung in "Hotel Kaiserhof" umbenannt, zur Nachtzeit ein Brand in einem der Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen war. Das Hotelpersonal evakuiert die Gäste. Vom Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, gelangt ungehindert Rauch in das Treppenhaus, was fünf Gästen den Fluchtweg abschneidet.

Der als erstes eintreffende Zugführer der Feuerwehr Forchheim erkundet die Lage. Das Löschfahrzeug sowie die Drehleiter aus Forchheim treffen ein.

Bis zum Eintreffen des BRK werden die Evakuierten betreut und die Vermisstensuche vorbereitet. Der Zugführer lässt die Ortsteilwehren Buckenhofen und Reuth nachalarmieren, da viele Atemschutzgeräteträger benötigt würden.

Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier übernahm die Gesamteinsatzleitung. Die vom Rauch eingeschlossenen Gäste konnten über das Treppenhaus sowie über die Drehleiter mit leichten Rauchgasvergiftungen und Brandverletzungen gerettet werden. Gleichzeitig erfolgte die Brandbekämpfung im Hotel.

Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier sowie der als Beobachter anwesende Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager zeigten sich zufrieden mit der geleisteten Arbeit der Rothelme.

Was am Standort des BRK-Heims gebaut wird: mehr dazu findet sich "hier".