Forchheimer BRK-Heim weicht fünfeckigen Wohnblocks

Abriss des Forchheimer Seniorenheims voraussichtlich im Herbst - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das ehemalige BRK-Heim in Forchheim wird bald Geschichte sein. Voraussichtlich im dritten Quartal diesen Jahres soll der wuchtige Beton-Klotz in der Hainbrunnenstraße abgerissen werden.

Das BRK-Heim in Forchheim gehört bald der Vergangenheit an. Statt dessen sollen drei fünfeckige Wohnhäuser errichtet werden. © Foto: Hubert Bösl



Das BRK-Heim in Forchheim gehört bald der Vergangenheit an. Statt dessen sollen drei fünfeckige Wohnhäuser errichtet werden. Foto: Foto: Hubert Bösl



„Es wird nicht einfach werden, das bestehende Objekt abzureißen“, bestätigt eine Sprecherin des Immobilienentwicklers „bpd“ mit Standort in Nürnberg auf Nachfrage unserer Zeitung den Abrisstermin des BRK-Heims in Forchheim.

Drei fünfeckige Häuser sind auf dem Areal zwischen Hainbrunnenstraße und Martin-Luther-Straße geplant. Die Wohngebäude sollen versetzt platziert werden, so dass intensiv begrünt werden kann. In jedem der vier Hauptgeschosse sollen drei Eigentumswohnungen Platz finden, in den Penthäusern sind es jeweils zwei Wohnungen mit Dachterrassen. Insgesamt sollen so 42 Wohneinheiten entstehen. Der Baubeginn ist für Anfang 2018 terminiert.

Birgit Herrnleben