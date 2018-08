Forchheimer Buchhandlung Streit wird verkauft

FORCHHEIM - Die traditionsreiche Buchhandlung Streit am Rathaus in Forchheim wird von der Buchhandlung Osiander aus Tübingen übernommen. Der Übergang der Geschäftsaktivitäten soll zum 1. September stattfinden.

Ein Bild aus besseren Tagen: Josephine „Pepi“ Streit steht im Jahr 2014 vor dem Schaufenster ihrer Buchhandlung und präsentiert die Dekoration zum 150. Bestehen des Unternehmens. Foto: Ralf Rödel



Nein, leicht ist ihm diese Entscheidung nicht gefallen: Am Telefon hört man Forchheims Bürgermeister Franz Streit an, wie er zwischen Erleichterung und Trauer schwankt. Trauer darüber, dass die Familie Streit nach 154 Jahren ihre Buchhandlung am Rathaus verkaufen muss und die Familientradition damit zu Ende geht. Aber auch Erleichterung, dass "die beste Lösung für unsere Familie und die Stadt gefunden wurde".

45 Jahre lang hatte seine Schwester Josephine "Pepi" Streit das Geschäft geführt, am 21. Dezember vergangenen Jahres war sie zum letzten Mal in ihrer Buchhandlung. Eine schwere Krankheit hindert sie seitdem daran, das Geschäft fortzuführen. Und seitdem steht Franz Streit mit seiner Frau und den vier Teilzeitangestellten in dem Laden — eine schwieriges Unterfangen, wie Streit selber zugibt, eine Buchhandlung führen zu wollen oder zu müssen, wenn man den Beruf nicht gelernt hat.

Streits Kinder haben sich beruflich anderweitig orientiert und konnten das Geschäft daher nicht übernehmen. Auch wenn die Buchhandlung aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken ist.

Keine Leerstand

Jetzt übernimmt also die Firma Osiander aus Tübingen die Streit‘sche Buchhandlung. Und das sei "absolut im Sinne meiner Schwester und der Geschwister", betont Franz Streit. Nicht nur das: Auch die Stadt könne sich freuen, dass es in der prominenten Lage in Forchheims guter Stube keinen Leerstand gibt. Bis zum 31. August werden die Streits den Laden noch führen, am 1. September morgens wird Inventur gemacht und um 10 Uhr soll dann unter dem Namen "Osiander" die neue Buchhandlung eröffnet werden.

"Natürlich tut es uns weh, dass damit eine Ära beendet ist", meint Franz Streit. Aber mit Osiander sei ein absolut renommierter Partner gefunden worden. In der Tat sind die 154 Jahre, auf die die Buchhändler Streit zurückblicken können, verglichen mit der Tradition des Hauses Osiander eine kurze Zeit.

422 Jahre Tradition

Das Tübinger Unternehmen ist nach eigenen Angaben die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands (nach der seit 1531 bestehenden Buchhandlung Korn & Berg am Nürnberger Hauptmarkt). Die 1596 gegründete Firma befindet sich seit 1920 in Familienbesitz und ist mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro und demnächst 54 Niederlassungen das fünftgrößte Buchhandelsunternehmen Deutschlands.

In Franken hat Osiander bereits die Hübscher Buchhandlungen übernommen, die unter anderem in Bamberg und Fürth Filialen betrieben. 500 Mitarbeiter sind für die Firma tätig.

"Ein so traditionsreiches Familien-Unternehmen wie Osiander passt hervorragend zu uns", meint Franz Streit. Und auch der Geschäftsführer von Osiander, Christian Riethmüller, freut sich "einen so renommierten Buchhändler in einer so schönen Stadt" übernehmen zu können.

Natürlich will er die Tradition fortsetzen — und dennoch nicht alles beim alten belassen. Riethmüller will in die Einrichtung und in das etwas in die Jahre gekommene Angebot investieren. "Wir werden ein tolles, aktuelles Sortiment haben, auf das sich die Forchheimer freuen können", verrät der neue Eigentümer.

Die 150 Quadratmeter, auf denen die Buchhandlung derzeit beheimatet ist, seien allerdings zu klein. "Das reicht nicht aus, da schätzen wir den Forchheimer Buchmarkt deutlich stärker ein", meint der Tübinger Kaufmann, der sich den Markt mit einer Filiale der Weltbildgruppe und drei weiteren Buchhandlungen teilt.

In ein paar Jahren könnte also der Auszug aus den traditionsreichen Räumen am Rathaus, die der Stadt gehören, anstehen — und der Umzug in eine "1a-Lage" in der Fußgängerzone.

