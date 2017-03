Forchheimer Buslinien werden umgeleitet

Arbeiten zum Abbruch der Autobahnbrücke bei Siemens haben begonnen - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Wegen der Bauarbeiten zum Abbruch der Autobahnbrücke am Siemensgelände wurde die Siemensstraße samt Fußweg von der Äußeren Nürnberger Straße her kurzfristig gesperrt. Busse müssen ausweichen.

Aufgrund von Brückenabriss-Arbeiten werden in Forchheim mehrere Buslinien umgeleitet. © Archivfoto: Edgar Pfrogner



Die Buslinien 216 (Oesdorf-Forchheim) und 262 (Stadtbus Forchheim Süd — Zentraler Omnibus-Bahnhof — Reuth) können deshalb die Firma Siemens nicht auf dem gewohnten Weg anfahren und müssen umgeleitet werden. Ab Mittwoch, 8. März, werden deshalb die Routen der beiden Linien über die Simon-Hegele-Straße in das Siemensgelände geführt, wo eine Ersatzhaltestelle für den Halt "Siemens" an der Werkseinfahrt vom südlichen Parkplatz her eingerichtet wird.

Die Haltestelle Simon-Hegele-Straße kann stadtauswärts von der Linie 216 ebenfalls nicht angefahren werden. Sie wird an die Wendeschleife bei Firma Fleischmann verlegt. Der Bus wendet dort in beiden Fahrtrichtungen.

Stadteinwärts wird der Halt weiter bedient.

Weitere Infos gibt es an den Fahrplanaushängen oder unter www.vgn.de/fahrplan