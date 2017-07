Forchheimer Duo im Leichtathletik-Jungbrunnen

Jan Schindzielorz und Christine Priegelmeir bei Senioren-EM

FORCHHEIM - Forchheims Leichtathleten mischen in diesem Sommer nicht nur bayerische Konkurrenzen auf. Ein LG-Duo hält in Dänemark beim hochkarätigen Veteranentreffen sogar international vorne mit.

Christine Priegelmeir (re.) wusste bei ihrer Premiere im Nationaltrikot zu überzeugen. © Bernd Schindzielorz



Es sind Veranstaltungen wie die European Masters Athletics Championchips EMACS, die den Wettkampfsport auch im fortgeschrittenen Alter noch schmackhaft machen sollen. "Du bist nie zu alt", lautet das Motto für die Teilnehmer der Senioren-Europameisterschaften in Aarhus. Für hohe Motivation und Rückenwind war bei Christine Priegelmeir von der LG Forchheim ohnehin gesorgt, schließlich trug die ehemalige Leistungsathletin zu Zeiten des Sportstudiums in der Altersklasse W35 erstmals das Nationaltrikot.

In einem starken 19-köpfigen Teilnehmerfeld qualifizierte sie sich für den Endlauf über die 100 m. In 13,08 Sekunden blieb Priegelmeir zwar hinter der zuvor gezeigten Leistung (12,90) zurück, ein siebter Platz konnte sich aber dennoch sehen lassen.

Bei den M35-Sprintern kam indes Lebensgefährte Jan Schindzielorz im Vorlauf nicht richtig aus dem Startblock. Der Ex-Profi, seit Jahren wieder in der Region heimisch geworden und beim Stammverein in Forchheim als Jugendtrainer engagiert, verpasste in enttäuschenden 11,41 sek das Finale. Unter 21 Startern wurde er immerhin Neunter.

Für das dynamische Duo stehen in dieser Woche noch zwei Wettkämpfe auf dem Programm, um die eigene Klasse zu beweisen. Christine Priegelmeir ist am Donnerstag über die 200 m im Einsatz, Jan Schindzielorz konzentriert sich auf seine frühere Paradestrecke. Der Hürdensprint mit dem Favoriten aus Forchheim steigt am Freitag.