Forchheimer Ernährungsberaterin gibt Tipps zum Osterfest

Zu den Festtagen darf es auch mal etwas Süßes sein - Vorsicht vor Jo-Jo-Effekt - 13.04.2017 11:00 Uhr

FORCHHEIM - Ostern und damit wieder viele Kalorien stehen vor der Türe. Und weil sich vieles dieser Tage um Eier dreht, haben wir mit Sabine Lamprecht, Ernährungs- und Diabetesberaterin am Klinikum Forchheim, über diese vermeintliche Kalorienbombe gesprochen.

Sabine Lamprecht © Ralf Rödel



Sabine Lamprecht Foto: Ralf Rödel



Frau, Lamprecht, wie gefährlich ist das Schlemmen von Eiern?

Sabine Lamprecht: Bisher sind Eier als Cholesterinbomben verteufelt worden. Inzwischen hat man aber festgestellt, dass das nicht mehr stimmt. Das Nahrungscholesterin hat gar nicht so einen großen Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut. Man darf also durchaus zwei bis drei Eier in der Woche bedenkenlos essen, ohne dass dies gleich gesundheitliche Auswirkungen hat. Das bestätigt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Zu beachten ist natürlich, dass auch Backwaren und andere mit Ei zubereitete Speisen bei der Berechnung mitzählen.

Müssen wir ein schlechtes Gewissen gegenüber unserer Gesundheit haben, wenn wir zu den Festtagen beim Essen besonders zuschlagen oder sollen wir den Schokoladenosterhasen lieber am Leben lassen?

Sabine Lamprecht: Schlemmertage gehören gerade nach der Fastenzeit dazu. Man muss allerdings aufpassen, nach den Feiertagen damit aufzuhören. Bei denjenigen, die strikt die 40 Fastentage eingehalten haben, kann das Gewicht über Ostern drastisch nach oben gehen. Das ist nichts anderes als der typische Jo-Jo-Effekt. Langfristig ist eine ausgewogene Ernährung deshalb natürlich unverzichtbar. Sich etwas Gutes zu gönnen, gehört natürlich dazu. Süßes darf demnach auch mal sein. Essen ist schließlich mehr als nur reine Nahrungsaufnahme - nämlich Genuss und Lebensqualität. Gerade an den Feiertagen kann man seinem Körper mit ein wenig Bewegung etwas Gutes tun, da reicht schon ein Spaziergang aus.

Ernährungstipps gibt es viele. Nach welcher einfachen Formel kann man sich richten?

Sabine Lamprecht: Bei der Behandlung unserer Patienten orientieren wir uns an der sogenannten Ernährungspyramide. Zu dieser gehört es, täglich mindestens 1,5 Liter zu trinken, vor allem kalorienarme Getränke. Zwei Obst- und drei Gemüseportionen am Tag sollten es auch sein. Ansonsten sind gesunde Kohlenhydrate wie zum Beispiel Vollkornprodukte und pflanzliche Fette zu empfehlen. Sparsam sollte mit fettreichen Fleisch- und Wurstwaren umgegangen werden. Mit dem Fisch ein- bis zweimal in der Woche, kommt neben den wichtigen gesunden Fettsäuren vor allem wertvolles und leicht verdauliches Eiweiß, Selen und Vitamin D auf den Tisch.

PATRICK SCHROLL E-Mail