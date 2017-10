Forchheimer Ex-Tankstelle sucht neue Aufgabe

FORCHHEIM - Vor knapp 60 Jahren konnten hier Automobile tanken — den Liter Benzin für 58 Pfennig. Jetzt sucht Thomas Budde für die ehemalige Tankstelle an der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim einen neuen Mieter.

So sahen Tankstellen vor fast 60 Jahren aus: Ein markantes Schwalbendach für die Zapfanlagen und ein kleines Häuschen, in dem gezahlt wurde. Jetzt soll das Anwesen wieder neu vermietet werden. © Foto: Horst Linke



Ein bisschen Nostalgie schwingt mit: Für das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück hat der Stadtrat 1959 eine Baugenehmigung für eine Tankstelle mit Waschhalle und einer Imbisshalle erteilt. Der damalige Pächter, die ELO Mineralöl GmbH Erlangen, hat daraufhin das Tankstellenhäuschen und das Schwalbendach für die Zapfsäulen gebaut, das heute noch zu sehen ist.

In dem verglasten Tankstellenhäuschen betrieb später die Firma Hartmann einen "Autoshop". Und zuletzt hat die Firma Zolleis & Habla dort Autos verkauft und in einer kleinen Werkstatt Autos repariert. Seit Monaten stehen die Gebäudlichkeiten aber leer. "Jetzt suchen wir wieder einen Mieter", sagt Thomas Budde, der das Anwesen verwaltet.

Sein Schwiegervater Georg Wild, der in New York lebt, habe das Grundstück an der Äußeren Nürnberger Straße vor "langer, langer Zeit" gekauft, genau wisse er das gar nicht, meint Budde, der in Forchheim drei Hotels — das Hotel Plaza, das kleine Hotel und die Stadtvilla — besitzt und betreibt. "Wir annoncieren das Objekt zurzeit", erzählt der Hotelier. Sollte die Suche nach einem geeigneten Mieter schwierig sein, könne er sich auch eine Wohnbebauung vorstellen. Doch konkrete Pläne gebe es dafür noch nicht.

