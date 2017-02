Forchheimer Faschingsumzug: Konfettiregen bei Kaiserwetter

Tausende Besucher genießen den Sonnenschein beim Faschingszug Forchheim - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Die grauen Wolken hatten sich bei so viel Fröhlichkeit schnell verzogen: Der einzige Regen, der auf die Faschingsverrückten in der Forchheimer Innenstadt niederprasselte, bestand aus kunterbunten Bonbons und Konfetti.

Zahlreiche Garden zeigten beim Umzug ihr Können.



Zahlreiche Garden zeigten beim Umzug ihr Können.



Gespannt erwarten die Forchheimer den ersten Faschingsauftritt von Uwe Kirschstein als Oberbürgermeister. In die großen Faschings-Fußstapfen seines Vorgängers tritt er nicht: Der braungetünchte Indianer pirscht durch die Karnevals-Prärie, gut getarnt inmitten seines SPD-Stammes. Der Häuptling sucht anscheinend nicht den großen Auftritt.

Bilderstrecke zum Thema Bärchis und Katzen auf den Straßen: Der Faschingszug in Forchheim Okay, ganz so dick hätten sich die Bärchen bei dem Wetter am Sonntag nicht einpacken müssen. Denn bei Sonnenschein zog der Faschingszug durch Forchheim. Die Narren hatten sich in allerlei bunte Kostüme geschmissen - und sorgten für gute Laune.



Nach einer Teletubbie-Polonaise rund um den Jahn-Spielmannszug folgen insgesamt 43 Fahrzeuge, die mit Stimmungsklassikern wie dem "Fliegerlied" von Tim Toupet, aber auch Liedern vom neuesten "Beginner"-Album die Faschings-Meute anheizen. Die Leute singen mit und schmettern Faschingsschlachtrufe. Ob die nun "Helau", "Selau" oder auch "Allamoschee" lauten — alle sind dabei.

Wer dabei Dinolino doppelt sieht, hat nicht unbedingt zu tief in den Plastikbecher geschaut: Das Schloss-Thurn-Maskottchen tanzt gleich in zweifacher Ausführung — einmal als Cowboy, einmal als Ritter — bei den Heroldsbacher Narren mit. Auch wenn es heuer weniger Zugteilnehmer sind als im Vorjahr, ist auf langjährige Faschingsfreunde aus dem Umland eben Verlass.

Erfrischend kommt der Feuerwehr-Nachwuchs um die Ecke. In Mini-Feuerwehrautos und mit Konfetti-Kanone und Wasserspritzpistolen bewaffnet hat der Schabernack keine Grenzen — auch unser Schreibblock fällt dem Fasching zum Opfer. Abkühlung können die Sportskanonen vom Fitnessstudio "Lady Fitness" gut gebrauchen. Die fitten Damen verteilen massenweise Leckereien, bevor sie den Besuchern dann noch Werbeflyer mit der Aufschrift "Change your Body" in die Hand drücken. Naja, sich für’s Bonbon-Aufsammeln zu bücken, ist ja auch schon fast eine Kniebeuge.

"Wow, der hat ein echtes THW-Kostüm": Über diesen Satz kann Carl Schell vom THW auch nach dem Einsatz auf dem Umzug immer noch herzlich lachen. 60 bis 70 Kollegen sind dort als Absperrposten im Einsatz und schützen die Besucher vor allem vor sich selbst. Regelmäßig pfeifen seine Kollegen und Kolleginnen Kinder und Erwachsene zurück, die sich gefährlich nahe an die Faschingsfahrzeuge wagen. Zwischendurch bleibt aber auch für die Helfer Zeit, eine Runde mitzutanzen und jeck zu sein.

BARBARA ZINECKER

Mail an die Redaktion