Forchheimer Finanzamt bekommt neuen Chef

Holger Lustig wird der Nachfolger von Wolfgang Eder - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die rund 90 Mitarbeiter des Finanzamts Forchheim bekommen einen neuen Chef. "Herzlichen Glückwunsch zu ihrer neuen Aufgabe als Leiter des Finanzamts", gratulierte Finanzminister Markus Söder dem Regierungsdirektor Holger Lustig.

Neuer Chef im Finanzamt: Holger Lustig. © privat



Holger Lustig, geboren am 28. Januar 1973 in Eschenbach in der Oberpfalz, begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei der Bayerischen Treuhandgesellschaft. 2002 folgte sein Wechsel in die bayerische Steuerverwaltung.

Die einjährige Einführung in die Aufgaben des höheren Dienstes erfolgte beim Finanzamt Erlangen. Nach deren Abschluss übernahm er die Aufgabe eines Sachgebietsleiters beim Technischen Finanzamt Nürnberg. Im Anschluss wechselte er als Referent in das für die Umsatzsteuer zuständige Referat im Bayerischen Landesamt für Steuern.

2009 führte ihn sein beruflicher Weg erstmals an das Finanzamt Forchheim. Er übernahm dort die ständige Vertretung der Amtsleitung. Seit 2013 gehört er in gleicher Funktion dem Finanzamt Schwabach an.

In Forchheim folgt Lustig auf Regierungsdirektor Wolfgang Eder, der in den Ruhestand getreten ist. Söder dankte Lustig für seine bisherige Arbeit in der Bayerischen Finanzverwaltung und wünschte ihm viel Erfolg für seine neue Tätigkeit.