Forchheimer Fingerzeige für die Freiluft-Saison

FORCHHEIM - Knapp 100 Vereine schickten ihre ambitioniertesten Leichtathletik-Asse zur Bayerischen Hallen-Meisterschaft nach Fürth, die für rund 500 Teilnehmer vor allem als Standortbestimmung für die Trainingsteuerung in Richtung der bedeutenderen Wettkämpfe im Sommer gilt. Sechs Medaillen gingen nach Forchheim.

U18-Talent Jonas Saffer nimmt nach einem verkorksten Jahr 2018 wieder Fahrt auf. Foto: Theo Kiefner



Glänzend wusste sich die insgesamt zehnköpfige Delegation der LG vor allem wieder einmal in den Staffeln in Szene zu setzen. In 1:29,99 Minuten über 4x200 m entthronten Moritz Hecht, Jan Schindzielorz, Dominik Eckner und Jonas Saffer die Rivalen aus München und untermauerten ihre auch unter freiem Himmel gezeigte Dominanz. Das weibliche Quartett um Katharina Eckner, Christine Priegelmeir, Janina Buck und Svenja Heidecke musste allein der überragenden Formation aus Dachau den Vortritt lassen, entschädigte sich aber mit einer neuen Bestzeit von 1:45,16 Minuten und dem zweiten Platz reichlich.

Saffer stabilisiert den Trend

Dominik Eckner blüht schon früh im Leichtathletik-Jahr auf. In Fürth holte der Weitspringer den bayerischen Vizetitel für Forchheim. Foto: Foto: Theo Kiefner



In den Einzel-Disziplinen trat ein Duo aus dem Schatten der bekannten Titelhamster. Während sich ein gesundheitlich angeschlagener Moritz Hecht mit Rang 3 im Sprint (wir berichteten) und Ex-Profi Jan Schindzielorz mit dem obligatorischen Sieg in seiner Paradedisziplin 60-m-Hürden begnügten, landete Weitspringer Dominik Eckner einen ungeahnten Coup. Mit einem Satz auf 6,88 m belegte er Platz 2 hinter dem Gräfelinger Überflieger Felix Wolter (7,30 m). Zum gefeierten Vizemeister kürte sich ebenfalls das Forchheimer U18-Talent Jonas Saffer. Im vergangenen Jahr von Verletzungen in der Entwicklung zurückgeworfen, stabilisierte der oberfränkische Rekordhalter in 7,17 Sekunden den Aufwärtstrend.

Bei den Frauen mischten Christine Priegelmeir und Janina Buck im Finale über die 200 m in der erweiterten Spitze mit, belegten in 26,09 beziehungsweise 26,57 Sekunden die Ränge fünf und sechs. Katharina Eckner bestätigte ihre großartige Form und kam als beste Forchheimerin über die 60 m in 8,09 Sekunden als Neunte ins Ziel. Lina Ende und U18-Juniorin Alexandra Pöhlmann nahmen an den Vorläufen teil.

