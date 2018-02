Forchheimer Firmen reißen sich um Azubis

97 Aussteller suchen bei der 18. Ausbildungsmesse in Forchheim Nachwuchskräfte - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Die Ausbildungswelt, wie wir sie heute kennen, steht Kopf. Den Wandel beschreibt Julia Schilling vom Bildungsbüro des Landratsamtes so: "Unternehmen haben Probleme Azubis zu finden." Das war einmal genau umgekehrt.

In der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Forchheim lernen Schüler Theorie und Praxis zugleich. Die Schule stellt auch bei der Ausbildungsmesse aus. © Foto: Ralf Rödel



Kein Wunder also, dass bei der 18. Ausgabe der Forchheimer Ausbildungsmesse im Beruflichen Schulzentrum in Forchheim-Nord die Unternehmen, Institutionen und Verbände fast schon Schlange stehen und sich für die Messe anbieten. Am Samstag, 3. März, haben 97 Aussteller zwischen 10 und 14 Uhr vier Stunden Zeit, neugierigen, nach Jobs suchenden Jugendlichen ihr Aufgebot zu machen.

2000 Besucher lockte die Messe vergangenes Jahr. An dieser Marke wollen sich Veranstalter (Arbeitskreis SchuleWirtschaft Forchheim), Gastgeber und Organisator (Berufliches Schulzentrum Forchheim) und Organisator (Landkreis Forchheim) messen. Im sprichwörtlichen Mittelpunkt — der Schulaula — stehen dieses Jahr die Pflege- und Gesundheitsberufe. Zukünftige Altenpfleger, Ergotherapeuten, Erzieher oder Fitnessbetriebswirte könnten dort ihren zukünftigen Arbeitgeber finden.

Landrat Hermann Ulm (CSU) bezeichnete beim Pressegespräch im Berufsschulzentrum jene Berufe als die "brennenden Themen der Zukunft". Für den Kreis biete die Fusion der Kliniken Ebermannstadt und Forchheim (siehe Bericht oben) neue berufliche Perspektiven.

Hilfe für Landärzte

Passend dazu darf sich der Landkreis seit 2016 als "GesundheitsregionPlus" bezeichnen. Das bedeutet fünf Jahre Förderung vom bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Zeit, um gerade für den ländlichen und damit östlichen Teil des Kreises genügend Nachwuchs an Landärzten zu gewinnen, um eine wohnortnahe medizinische Grundversorgung für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Auch um die Weiterbildung der Ärzte kümmert sich der landkreiseigene Arbeitskreis "wohnortnahe Hausarztversorgung". Für zukünftige Fachangestellte in der Arztpraxis erweitert sich mit dem neuen Berufszweig der "Nicht-ärztlichen Praxisassistentin" der berufliche Horizont und helfe dem Patienten vor Ort, erklärt Bärbel Matiaske, Geschäftsstellenleiterin der GesundheitsregionPlus.

In Vertretung der Hausärzte könnten die Assistenten auf Hausbesuche gehen. "Insbesondere in einem ländlichen Bereich wie dem Landkreis Forchheim ist diese Entlastung für die Ärzte wegen der weiteren Wege äußert wichtig", sagt Matiaske.

Durch den Gesundheitsbereich hindurch, über den Pausenhof, vorbei an Infomobilen von XXXL Neubert, der Bundeswehr oder des THWs stehen über 60 weitere Aussteller in der zur Messehalle umgebauten Turnhalle bereit. Das Angebot reicht querbeet von der Fachoberschule Forchheim über Handwerks-, Handel-, IT- oder kaufmännische Berufe.

Zufriedene Besucher

Das bunte Angebot an Berufen spiegelt sich auch unter den Besucher wider. Neben einer großen Anzahl an Mittelschülern zog die Messe im Jahr 2017 auch Realschüler und Gymnasiasten aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen an. Über 80 Prozent beurteilten die gewonnenen Informationen als nützlich. Dies geht aus den Daten einer Befragung des Bildungsbüros unter 200 Messebesuchern hervor. Einen Spitzenwert betonte Julia Schilling vom Bildungsbüro besonders: 91 Prozent empfehlen die Ausbildungsmesse weiter.

Ausbildungsmesse am Samstag, 3. März, 10 bis 14 Uhr im Beruflichen Schulzentrum Forchheim, Fritz-Hofmann-Straße 3.

