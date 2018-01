Forchheimer "Frechshaus" mit Graffiti beschmiert

Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - Mit dunkelroter Farbe hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag Schmierereien am "Frechshaus" in der Sattlertorstraße, dem historischen Fachwerkgebäude neben dem Forchheimer Rathaus, angebracht.

Unschöner Anblick: Das Graffito am sogenannten Frechshaus. © Ulrich Schuster



Unschöner Anblick: Das Graffito am sogenannten Frechshaus. Foto: Ulrich Schuster



Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (09191) 70900 entgegen.