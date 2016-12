Forchheimer Friseur wird Bayerischer Meister

Frederik Weber holt sich den Titel - vor 1 Stunde

ERLANGEN/FORCHHEIM - Friseurmeister Frederik Weber, Juniorchef des Erlanger Salons „Modernes Haardesign“, wurde in der Nürnberger Frankenhalle zum dritten Mal in seiner Karriere Bayerischer Meister der Friseure.

Sein Handwerk ist mehr als „Waschen, Schneiden, Legen“. Der gebürtige Forchheimer Frederik Weber wurde Bayerischer Meister der Friseure. © Foto: privat



In der Endausscheidung des Landesinnungsverbandes des bayerischen Friseurhandwerks behauptete sich der 25-Jährige mit Weltmeister von 2014, Dominik Buchfink (Karlsruhe), und Ex-Europameister Paul Koegel (2015) aus Halle an der Saale gegen die Konkurrenz.

Der gebürtige Forchheimer überzeugte eine hochkarätige Fachjury mit Landesinnungsmeister Christian Kaiser, dem Creative Director des Landesinnungsverbandes (LIV), Dieter Schöllhorn, und LIV-Geschäftsführerin Doris Ortlieb in den beiden Wettbewerben „Moderne Langhaarfrisur“ und „Moderne Kurzhaarfrisur“ der Kategorie Sonderklasse Herren.

Inzwischen ist für den Juniorenweltmeister von 2014 und Europameisterschafts-Champion bei den Junioren/ Damenfach (2013 in Moskau) bereits wieder der berufliche Alltag eingekehrt.

Gemeinsam mit seinem Vater Joachim Weber, Obermeister der Friseur-Innung Erlangen, leitet der erfolgreiche Absolvent der renommierten Forchheimer Friseurfachschule Meininghaus den familiengeführten Salon in der Dorfstraße in Erlangen-Büchenbach. Die nächste große Herausforderung steht für „Freddy“ im September 2017 bei der Friseur-Weltmeisterschaft der Senioren in Paris an.

