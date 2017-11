Forchheimer Gymnasiasten realisieren Mode-Projekt

Auf den Weg zu Coco Chanel: P-Seminar gab Einblick in Mode-Historie - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - Eine kreative Sache: Im P-Seminar kümmerten sich acht Schülerinnen des Herder-Gymnasiums um das, was sie täglich tragen — Mode nämlich. Es ging theoretisch um Modehistorisches und ganz praktisch um den Prozess des Entwurfs.

Leiterin Carmen Erhorn-Feser, rechts, mit Pauline Ernst, Hilla Kaiser, Anna Schrenker, Hannah Dormann, Eva Geyer, Nele Gallmetzer und Christina Schindler setzen sich begeistert mit dem Thema Mode auseinander und kümmern sich intensiv um die einzelnen Phasen, die es braucht, bis ein Produkt fertig gestaltet ist. © Jana Petersen



Leiterin Carmen Erhorn-Feser, rechts, mit Pauline Ernst, Hilla Kaiser, Anna Schrenker, Hannah Dormann, Eva Geyer, Nele Gallmetzer und Christina Schindler setzen sich begeistert mit dem Thema Mode auseinander und kümmern sich intensiv um die einzelnen Phasen, die es braucht, bis ein Produkt fertig gestaltet ist. Foto: Jana Petersen



Im Rahmen eines praktischen Kunstseminars präsentierten acht Schülerinnen der zwölften Klasse des Herder-Gymnasiums eine Ausstellung „Über Mode“. Dabei wurden Themen wie Modegeschichte und der Weg von der Idee zum Produkt behandelt. Selbstverständlich trugen die Schülerinnen zur Präsentation selbst genähte Etuikleider.

„Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art, wie wir leben, mit dem, was passiert“, sagte einst Coco Chanel, die neben zahlreichen anderen Größen aus der Modewelt eine Inspiration für die acht Schülerinnen des Herder-Gymnasiums bedeutete. Ein halbes Jahr lang beschäftigten sich die Jugendlichen mit dem Thema Mode und ihrer Vielfalt.

Hilla Kaiser (17) und Paulina Ernst (18) kümmerten sich im Rahmen des Projektes um Jugendbewegungen. „Da es so viele verschiedene Bewegungen gibt, mussten wir zunächst etwas auswählen“, erzählt Pauline Ernst. „Mir gefällt der Gothik-Stil, das ist für mich etwas Besonderes und ganz anders als die Stilrichtungen, die man so kennt“, meint Hilla Kaiser.

Als Beispiele hatten die Schülerinnen auf einer quer durch den Raum gespannten Wäscheleine Bilder mit Mode aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen aufgehängt, wobei die jungen Damen, die die Sachen auf den Fotos tragen, die Schülerinnen sind.

Unter dem Motto „von der Idee zum Produkt“, forschten Eva Geyer (17) und Nele Gallmetzer (16) über den Designprozess eines Kleidungsstückes. Massenproduktionen schlossen sie hier aus. „Wir fanden die Kleider der ,Victoria’s Secret Fashionshow’ interessant“, erzählt Eva Gayer und Nele Gallmetzer ergänzt: „Wir wollten wissen, wie lange es dauert, bis eines der pompösen Kleider für den Laufsteg bereit ist“.

Jeder Prozess fängt mit einem Board an, auf denen die Ideen festgehalten werden. Die jungen Forscherinnen überraschte, wie viel mühselige Arbeit hinter einem Laufstegkleid steckt: „Jede Paillette wird einzeln angenäht. Es dauert Monate, bis ein einziges Kleid fertig ist“, erfuhren die beiden.

Mit der Modegeschichte beschäftigten sich Hannah Dormann (17) und Anna Schrenker (18), sie erfuhren dabei, dass Bekleidung schon immer etwas höchst Vielfältiges darstellte, deren Trends sich im Laufe von Jahren kontinuierlich wiederholen.

Aus dem Fundus

Für die Ausstellung hatten sie sich Kleider aus dem Fundus des E.T.A.-Hoffmann-Theaters in Bamberg ausgeliehen. Darunter Schuhe, Taschen und andere Accessoires. Zum besseren Verständnis hatten die Schülerinnen einen Zeitstrahl angefertigt, der klar erkennen ließ, welcher Stil in welcher Epoche modern war.

„Jeder hat eine andere Idee von Mode und jeder eine andere Idee von Kunst. Wir wollten das zusammenbringen“, erzählt Christina Schindler. Mit ihrer Projektpartnerin, Johanna Wimmers (18) gestaltete die 18-Jährige ein Kleid aus Plastik, Stoffen, Sicherheitsnadeln und anderen exotischen Materialien. Der Brustbereich des Kleides zum Beispiel ist mit bunten Zuckerstreuseln geschmückt. Anziehen könne man das Kleid nicht, „aber es geht ja um die Kunst dahinter“, erklärt Christina Schindler.

Ein maßgeschneidertes Etuikleid aus eigener Fertigung gehörte dann zum Höhepunkt des P-Seminars. Die Schülerinnen informierten sich in der Kunstschule der Höchstädter Designerin Irina Gerschmann. „Das war großartig. So konnten die Schülerinnen lernen, wie viel Arbeit ein selbst genähtes Kleid macht“, so die Leiterin des Kurses, Carmen Erhorn-Feser. Viele von ihnen arbeiteten das erste Mal mit einer Nähmaschine. „Ich konnte vorher nicht nähen. Man muss wirklich sehr genau arbeiten, damit am Ende alles sitzt“, erzählt Hannah Dormann.

Carmen Erhorn-Feser ist sichtlich stolz: „Es sind tolle Projekte entstanden. Die Schülerinnen sehen in ihren selbst gemähten Kleidern beeindruckend aus. Ich freue mich, dass Irina Gerschmann uns das mit dem Besuch bei ihr möglich gemacht hat.“