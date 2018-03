Forchheimer Handballdamen feiern vierten Sieg in Folge

Bezirksoberligateam bezwingt in heimischer Halle den TV Erlangen-Bruck mit 27:20 - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die HC-Handballfrauen haben das Bezirksoberliga-Derby gegen den TV Erlangen-Bruck mit 27:20 für sich entschieden.

Die Handballfrauen des HC Forchheim (graue Trikots) verwerteten ihre herausgespielten Tormöglichkeiten gegen den TV Erlangen-Bruck konsequent. Mit 27:20 feierten sie einen klaren Erfolg. © Foto: Roland Huber



Nach drei siegreichen Spielen in Folge gingen die Forchheimerinnen selbstbewusst in die Partie gegen den Tabellennachbarn. Nach einem 0:2-Rückstand (5.) erkämpften sich die Flippers einen 8:4-Vorsprung. Durch konsequente Abwehrarbeit wurde der Angriff der Brucker immer wieder erfolgreich gestört und gut ausgespielte Chancen im Angriff wurden erfolgreich verwertet. Der Lauf der Forchheimerinnen zwang die Gäste zu ihrer ersten Auszeit.

Doch der Abstand konnte noch vergrößert werden, sodass es zur Halbzeit mit einer 16:9-Führung in die Kabine ging. Eva Zettelmeier erzielte in dieser Phase durch sehr gut platzierte Rückraumwürfe drei Tore.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatten die Flippers-Damen mit zwei Zwei-Minuten-Strafen zu kämpfen. Am Vorsprung änderte das zunächst nichts (19:13, 38.). Die TV-Damen konnten den Abstand nun auf vier Tore verkürzen, was diesmal den Forchheimer Trainer dazu veranlasste, die Timeout-Karte zu zücken. Dies zeigte Wirkung. Forchheim zog auf 23:16 davon und steuerte einem sicheren Sieg entgegen.

Forchheim: Siebenhaar, Heid; H. Nemeth (3), T. Nemeth, Gärtner (2), Gößwein (1), Heilmann (1), Zettelmeier (4), Molls (5/2), Rothenbücher (1), Schmitt (3), Irnstorfer (6), Hoffmann (1), Kohnen.