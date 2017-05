Forchheimer Handballer erfüllen sich Aufstiegstraum

HC feiert nach Heimerfolg über HC Erlangen III BOL-Meisterschaft - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Die HC-Handballer spielen in der kommenden Saison in der Landesliga. Durch einen in der zweiten Halbzeit vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse überzeugend herausgespielten 28:18-Heimsieg am letzten Spieltag über den HC Erlangen III sicherten sich die Forchheimer die Meisterschaft in der Bezirksoberliga.

Kapitän Tobias Hallmann präsentiert den Aufstiegskuchen. © Frank Albrecht



Kapitän Tobias Hallmann präsentiert den Aufstiegskuchen. Foto: Frank Albrecht



Zum Druck kamen unter der Woche vergiftete Pfeile von den Verantwortlichen des schärfsten Konkurrenten HSG Nabburg/Schwarzenfeld in Richtung des HC Forchheim, aber speziell gegen den HC Erlangen, dem Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen wurde. Die Erlanger hatten ihr BOL-Team in der Partie gegen Nabburg mit Akteuren der Bundesliga A-Jugend und der Bayernligamannschaft verstärkt und so dem Titelaspiranten zwei entscheidende Punkte genommen. Dies hatten sie zuvor bereits mehrere Male so gehandhabt, stellt HC-Betreuer Günter Hallmann verärgert fest. "Vorher hatte sich auch niemand darüber beschwert. Dafür ist schließlich eine dritte Mannschaft da."

Beim Saisonfinale wiederum standen die Erlanger Talente nicht zur Verfügung, die A-Jugend spielte um die Bundesliga-Qualifikation. Die Gäste mussten mit sieben Spielern auskommen, davon vier Akteure im Alter von 19 Jahren. Diese zeigten in den ersten 20 Minuten, dass sie ihr Handwerk verstehen. In der Realschulhalle wurde es merklich ruhiger, denn die unbekümmert aufspielenden Gäste lagen nach dem 2:2 ständig in Führung, wobei sie die Deckung der Gastgeber ein ums andere Male aushebelten. Im Rückraum glänzte Andreas Birner und Torben Wanzek setzte den nächsten Akzent zum 6:8.

Es waren mit Stefan Bauer der jüngste HC-Akteur und mit Florian Schindler der Team-Senior, die die Gastgeber in Schlagdistanz hielten. Bauer, der eine enorme Entwicklung hinter sich hat, traf sicher aus der zweiten Reihe und Schindler bewahrte nicht nur bei zwei Strafwürfen kühlen Kopf, sondern traf auch vom Kreis. Darauf werden sie in der kommenden Saison, ebenso wie auf die Dienste von Urgestein Tobias Hallmann beim HC verzichten müssen.

Irgendwann würde die Konzentration bei den Gästen in Anbetracht der fehlenden Wechselmöglichkeiten nachlassen, spekulierten nicht nur die Zuschauer, sondern sicher auch die beiden HC-Trainer. In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit war dies der Fall, zudem hatte sich der HC nun besser auf die Spielweise der Erlanger eingestellt und den Torwart getauscht: Nach einer Auszeit hatten die Hausherren einen Vier-Tore-Lauf und drehten ein 10:12 zum 14:12, zweimal war dabei Christian Regelmann mit Gegenstößen erfolgreich.

Nach dem Wechsel sattelten die Forchheimer gegen körperlich nachlassende Gäste nochmals vier Tore ohne Gegentreffer darauf, das Spiel war beim 20:15 schon vorentschieden, die Pflicht erledigt, jetzt folgte die Kür. Die beiden Trainer schickten Akteure aufs Feld, die sonst weniger Einsatzminuten haben, aus den Boxen erklang "Steht auf, wenn Ihr feiern wollt" — einer Aufforderung, der die Zuschauer in den letzten Minuten auch nachkamen. Auf der Betreuerbank standen da längst alle und das Trainergespann umarmte jeden einzelnen, egal, ob Spieler oder Betreuer. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr. Spieler und Betreuer tanzten vor Freude auf dem Parkett und die Zuschauer applaudierten minutenlang. "Es ist überragend, was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Immer wieder sind wir nach Niederlagen aufgestanden, haben überlegt, was wir verändern können. Letztendlich hat sich alles ausgezahlt", erklärt Dirk Samel.

STEFAN BRAUN UND JONAS BAIER