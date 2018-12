Forchheimer Händler hoffen auf Last-Minute-Käufe

Einige Ladenbesitzer beklagen schleppendes Weihnachtsgeschäft - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - Das große Fest naht, im Einzelhandel steht jetzt der Endspurt an. Während viele Kunden schon alle Geschenke beisammen haben, sind andere noch auf der Suche nach guten Last-Minute-Käufen. Wir haben uns bei den Forchheimer Händlern umgehört, wie das Weihnachtsgeschäft läuft.

Der Blick in die Hauptstraße: Einige Händler hoffen kurz vor Weihnachten noch auf viele Spontankäufer. © Foto: Roland Huber



Der Blick in die Hauptstraße: Einige Händler hoffen kurz vor Weihnachten noch auf viele Spontankäufer. Foto: Foto: Roland Huber



"In der Modebranche lief schon im Herbst der Umsatz schleppend an, weil es lange so warm war", sagt Felizitas Sebald, Leitung des Ladendrei in Forchheim. Der Verkaufsmonat Dezember war stärker. "Das Geschäft lief nicht sensationell, aber wir sind zufrieden", sagt sie.

Neben Kleidung, Schmuck und Accessoires sind ihrer Erfahrung nach Gutscheine der Renner. "Frauen sind mutiger und suchen auch für die Schwiegermutter oder Kinder etwas aus." Männer wollten lieber auf Nummer sicher gehen. "Oft kommen die Männer herein, lassen sich einiges zeigen, zuerst Schmuck, dann doch noch Handschuhe und Tücher und am Ende sagen sie: ,Ach, am besten nehme ich doch einen Gutschein’", erzählt die Ladenleiterin lachend.

Stoffe im Laden anfassen

Dem Onlinehandel könnten Einzelhändler einiges entgegensetzen, findet Sebald: "Klar gibt es die Angst, dass viele im Internet bestellen. Aber wir stellen fest, dass viele die Stoffe ansehen und anfassen wollen und sich eine Beratung wünschen."

Bilderstrecke zum Thema Big Business: Das sind die zehn größten Firmen Forchheims Der Firmenstandort Forchheim boomt, viele Betriebe setzen in den Bereichen Produktion, Innovation und Logistik auf die Große Kreisstadt. Wir haben die zehn größten Firmen in Forchheim, gemessen an der Mitarbeiter-Zahl, in dieser Bildergalerie zusammengestellt (Stand: 2018).



"In den Laden kommen viele Best Ager, aber auch Jüngere. Für Weihnachten kaufen viele Handtücher, Bademäntel oder Nacht- und Bettwäsche", sagt Johannes Pfeffermann, Mitarbeiter im Bettenhaus Amtmann. Auch hier wird am heutigen Samstag und am Montag der große Endspurt erwartet. "Bei uns können Kunden die Ware individuell besticken lassen. Das ist sehr beliebt", sagt er. Viele wünschten sich, die Qualität der Stoffe im Laden zu beurteilen und beraten zu werden – was nur der Einzelhandel bieten könne.

"Bücher gehen immer gut. Das Geschäft läuft gut", freut sich Manfred Schade vom Buchladen "s‘blaue Stäffala". An Weihnachten seien Kinderbücher und Romane am beliebtesten. Auch Neuerscheinungen auf Fränkisch würden gern gekauft.

"Früher vom Weihnachtsgeschäft gelebt"

"Diese Woche hat sich das Geschäft noch gesteigert, die letzten Tage vor Weihnachten sind die stärksten, vor allem kommen da viele Männer", ist seine Erfahrung. Aber früher sei die Innenstadt belebter gewesen. "Vor zehn Jahren war es gang und gäbe, dass Leute sagten, ich gehe in die Innenstadt und drehe da eine Runde."

„Kinderbücher und Romane sind am beliebtesten“, sagt Manfred Schade vom Buchladen „s‘blaue Stäffala“. © Foto: Roland Huber



„Kinderbücher und Romane sind am beliebtesten“, sagt Manfred Schade vom Buchladen „s‘blaue Stäffala“. Foto: Foto: Roland Huber



Belebtere Straßen und Geschäfte wünscht sich auch Anica Ismailji, Inhaberin des Einrichtungs- und Geschenkeladens Farabella in der Hornschuchallee: "Viele kaufen heute online, die Forchheimer Innenstadt geht kaputt." Auch die Parkplatzsituation sei alles andere als ideal.

"Früher hat man als Händler vom Weihnachtsgeschäft gelebt", sagt sie. Heutzutage müssten Händler Prozente bieten, damit überhaupt jemand etwas kaufe. "Bis jetzt war das Geschäft im Advent sehr verhalten." "Es wird viel last minute gekauft", glaubt Frank Brinke, Inhaber von Foto Brinke. Viele Kunden wählten gern Fotogeschenke wie Poster, Leinwände oder Fotobücher. "Die lassen wir in unserem Labor anfertigen, das ist unsere große Stärke", sagt er.

Systemkameras boomen

Im Bereich Kameraequipment boomten Systemkameras, die hochauflösende Bilder und Videos anfertigen könnten – und schneller auslösten als Spiegelreflexkameras. "An die Onlinepreise müssen wir uns anpassen, aber wir haben sehr guten Zuspruch. Unsere Kunden schätzen den Service und die Beratung vor Ort", sagt Brinke.

"Am Montag ist um 2.30 Uhr Arbeitsbeginn, wir haben 118 Bestellungen", sagt Christian Frank, Inhaber der Metzgerei Frank. Für die Weihnachtsfeiertage werde viel für Fondue eingekauft, Ente und Gans und heuer besonders Rinderbraten. "Der Endspurt wird heftig, wir sind froh, wenn Weihnachten ist", sagt er lachend. Aber eine bessere Parksituation würde er sich für das neue Jahr wünschen.

"Die Parküberwacher sind so streng. Auch Auswärtige, die nur ein paar Minuten zu spät dran waren, hatten schon Strafzettel", sagt Axel Dorsch, Inhaber der Geschäfte "Kartenhaus" und "Lederwaren Dorsch". "Die Innenstadt wird regelrecht torpediert", schimpft er. Er habe den direkten Vergleich, wie viele Kunden in Schwabach und in Forchheim in das "Kartenhaus" kämen. "Bis jetzt ist das Weihnachtsgeschäft schleppend." Vielleicht tut sich noch etwas: "Die letzten Tage vor Weihnachten sind sehr stark, ich hoffe das Beste."

Lea-Verena Meingast Redakteurin Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail