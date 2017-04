Forchheimer Kellerwald: Bloß keine neuen Parkplätze

FORCHHEIM - Rund 200 Anwohner und zahlreiche Stadträte aller Parteien haben am Samstagvormittag dem strömenden Regen getrotzt und sind zur Informationsveranstaltung der "Initiative Bürger Forchheims Oberer Kellerwald" gekommen.Es geht um den geplanten neuen Kellerwald-Parkplatz.

Großer Andrang herrschte bei der Infoveranstaltung der Initiative Bürger Forchheims Oberer Kellerwald“, die strikt gegen die Idee des FBF sind, im Kellerwald neue Parkplätze zu errichten.



Seit Anfang März erhitzt ein geplanter neuer Kellerwald-Parkplatz die Gemüter. 60 bis 80 Stellplätze sollen im Waldstück zwischen dem Straßenzug "Am Eichenwald" und "Am Neuenberg" entstehen, so die Vorstellung des FBF (Forchheimer Bürger Forum). Das Forum hat einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt hat.

Der "Kopf" der Gegner, der "Initiative Bürger Forchheims Oberer Kellerwald", Benno Fischera, informierte die Bürgerinnen und Bürger am Samstagvormittag an die Wendeschleife zwischen Eichenwald und Am Neuenberg über den aktuellen Stand der Dinge und das geplante weitere Vorgehen gegen den Neubau des Parkplatzes.

Alpenvereins-Urgestein Hansotto Neubauer hielt eine flammende Rede gegen den Parkplatz-Bau. Zwischenzeitlich sind mehr als 800 Unterschriften gegen das Bauvorhaben gesammelt worden.