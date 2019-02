Forchheimer Kickboxer punkten in Coburg

Offener Bayernpokal: Bernd Friedrich siegt bei Newcomern bis 81 Kilo, Frank van Gompel holt Silber - 13.02.2019 07:43 Uhr

COBURG/FORCHHEIM - In Coburg ging der Offene Bayernpokal im Kickboxen über die Bühne. Auch zwei Wettkämpfer des "Warriors Gym" aus Forchheim nahmen erfolgreich an dem Wettbewerb teil.

Beim Offenen Bayernpokal im Kickboxen holte sich Frank van Gompel (re.) in Comburg Silber in der Endabrechnung. © Katharina Beichele



Über 500 Sportler aus vier verschiedenen Nationen maßen sich an diesem Tag in verschiedenen Kickbox-Disziplinen. Die Wettkämpfe wurden auf sieben Mattenflächen und in einem Ring durchgeführt.

Als erster trat Frank van Gompel in der Newcomer-Klasse "Leichtkontakt bis 85 Kilo" an. In seinem ersten Kampf traf er auf Michael Geissler vom Verein "Gebirgsfighter". Diesen Kampf gewann van Gompel eindeutig mit 3:0 Richterstimmen.

Nach nur zehn Minuten Pause musste der Forchheimer Athlet seinen zweiten Kampf bestreiten. Hier war Fabian Laumert vom KBV Erding der Gegner. Auch diesen Kampf gewann Frank van Gompel eindeutig mit 3:0 und sicherte sich so seinen Platz im Finale.

Sehr starker Gegner

Im Schlussdurchgang musste sich der "Warriors"-Kickboxer nach einer erneut nur sehr kurzen Pause mit Benjamin Maier vom TV Altötting messen. Frank van Gompels Gegner war sehr stark, trotzdem konnte van Gompel in der ersten Runde noch gut mithalten. In der zweiten Runde erhöhte Benjamin Maier das Tempo und überzeugte die Kampfrichter am Ende eher als Frank van Gompel. Der belegte in der Endabrechnung den zweiten Platz.

Nachdem dies erst Frank van Gompels zweite Wettkampfteilnahme war, nennt sein Verein das Ergebnis "mehr als zufriedenstellend".

Spätabends war der zweite Kämpfer des "Warriors Gym" an der Reihe: Bernd Friedrich stellte sich in der Newcomerklasse K1 bis 81 Kilo seinen Gegnern. Diese Disziplin, bei der auch Tritte zu den Oberschenkeln und mit dem Knie zum Körper erlaubt sind, wurde im Ring ausgetragen.

Bernd Friedrich bekam ein Freilos, hatte auf diese Weise nur einen Gegner und kämpfte somit gleich um den 1. Platz. Tommy Eichhorn von der Kampfsportschule Berk war für Friedrich ein spürbar starker und auch größenmäßig deutlich überlegener Gegner. Bernd Friedrich machte in der ersten Runde bereits Druck. In der zweiten Runde gab der Forchheimer Kämpfer Vollgas und schaffte es, seinen Gegner derartig einzuschüchtern, dass dieser in der Pause vor der dritten Runde den Kampf vorzeitig aufgab. Auch Bernd Friedrich kämpfte zum ersten Mal in dieser harten Disziplin.

Zufriedene Betreuer

Die Betreuer der beiden Forchheimer Kickboxer, Ex-Bundestrainer-Assistent und Abteilungsleiter Alexey Smolenko sowie Katharina Beichele, ehemalige Weltmeisterin im Kickboxing und Kickboxtrainerin des WMAT e.V., waren mit der Leistung ihrer beiden Akteure nach eigenem Bekunden äußerst zufrieden und freuten sich mit ihnen über die gezeigte Leistung.